Счастливчики и лузеры месяца: астролог дал прогноз на сентябрь 2019

Ставьте перед собой реально достижимую цель – ни на чем не основанные проекты звезды принимать во внимание не будут, предупреждает астролог.

Хотите достичь серьезных профессиональных результатов? Ставьте перед собой реально достижимую цель – ни на чем не основанные проекты звезды принимать во внимание не будут. Также рекомендуется в любой ситуации сдерживать свои эмоции, выпуская их по поводу и без повода, рискуете нажить врагов даже среди верных друзей и создать ситуации, которые негативно скажутся на вас в будущем.

О том, что ждет все знаки Зодиака рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок, передает ТСН.

Овен

Представители знака наконец-то смогут перевести дух: период неприятностей, который принято называть черной полосой, подошел к концу, а на смену ему придет полоса света, полна приятными событиями. Но, самое главное, вы сможете сделать сказку былью собственного производства – месяц идеально подходит для воплощения в жизнь заветной мечты.

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Телец

Шансы, которые окажут вам этого времени звезды будут уникальными: они дадут возможность достичь цели, которая до сих пор казались неподъемной – постарайтесь не упустить ее, такие подарки судьба делает крайне редко. Уделяя первоочередное внимание личной жизни, не забывайте о работе – начальству это может не понравиться.

Близнецы

Чтобы сделать шаг вперед в профессиональном смысле, придется отказаться от штампов и стереотипов, на которые вы опирались в последнее время. Только найдя новые – инновационные – способы достижения цели, вы сможете опередить конкурентов и быть "впереди планеты всей". Не ищите в происходящем мистический ингредиент – они вполне реальные.

Рак

Принимая серьезные жизненные решения, помните, что они будут действовать в течение нескольких лет, а то и десятилетий, поэтому подумайте о том, будут ли они актуальны через это время. Важные дела лучше сделать до первой половины месяца – в этот период космические энергии будут способствовать успеху любого, даже самого сложного – начинания.

Лев

Секрет вашего успеха – креативный взгляд на мир вообще и отдельные вещи в частности. Чем больше творчества будет в вашей работе, тем более потрясающий результат вам удастся получить. Кстати, все сказанное выше касается и личной жизни – подумайте о том, каким образом вы можете перезагрузить отношения с близким человеком, не сдерживая свою фантазию.

Дева

Несмотря на нежелание покидать свой дом, свою крепость, вам придется много путешествовать, и в конце концов вы так увлечетесь этим занятием, что неожиданно для самих себя не захотите возвращаться к родным стенам. Знакомства, завязанные во время поездок, могут хорошо послужить в работе – зарубежные партнеры предложат очень выгодные условия.

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Весы

Не стоит удерживать возле себя людей, отношения с которыми давно не приносят радости – от всего, что себя исчерпало, нужно избавляться своевременно и без сожаления. Впрочем, очень скоро на их месте будут другие люди, и это тот случай, когда новые друзья окажутся во всех смыслах лучше старых. Одиноких представителей знака ждет судьбоносное знакомство.

Скорпион

Чтобы все успевать, не нужно искать в сутках двадцать пять часов, вполне достаточно грамотно планировать дела, стараясь, чтобы одно не накладывалось на другое. У женатых представителей знака возможны приятные изменения – кто-то получит возможность улучшить свои жилищные условия, а кого-то ждет радостное известие о скором прибавлении в семье.

Стрелец

Общительность, которой вы одарены от рождения, поможет вам наладить отношения с начальством и коллегами по работе, сделав их своими союзниками и единомышленниками. В таком коллективе легко будет достичь любой, даже самой сложной – профессиональной цели. Выбирая между несколькими сторонниками, прислушайтесь к советам сердца, а не ума.

Козерог

Будучи экономной – если не сказать, скупым человеком, вы неожиданно почувствуете тягу к транжирству и мотовству. Чтобы обезопасить себя от бессмысленных расходов, которые негативно скажутся на состоянии вашего кошелька, старайтесь как можно реже заходить в дорогие магазины. Секрет счастливой семейной жизни – искусство взаимных уступок.

Водолей

Лучший способ выполнить все, что запланировано, – подчинить все свои действия строгой дисциплине, в противном случае вас все время будут отвлекать второстепенные дела и коллеги. Близкие смогут обеспечить вам необходимую поддержку: важность крепкого тыла, в понятие которого входит взаимопонимание и уют, еще никто не отменял.

Рыбы

Знания, которые вы получите в это время, очень скоро пригодятся во время работы, так что не отказывайтесь от возможности научиться чему-то новому и неизведанному. Появление в вашей жизни человека из прошлого, в которую вы когда-то были влюблены, может стать началом нового периода ваших отношений – чем они закончатся, будет зависеть только от вас.