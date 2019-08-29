Гороскоп на 30 августа 2019: Стрельца ждет успех, а у Рыб все будет валиться из рук

В этот день вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное, отмечают астрологи.

Завтра по гороскопу хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Звезды не склоняют к решению сверхзадач, зато благоприятствуют спокойному и размеренному претворению в жизнь давно задуманных планов.

В этот день вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Единственное «но» – звезды завтра будут склонять к излишней серьезности и даже строгости, что может несколько омрачать ваше настроение. Чтобы избежать этого, постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых завтра будет немало, пишет "1001 гороскоп".

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Овен

Завтра Овну необходимо быть деликатнее с окружающими, особенно с близкими людьми, хотя звезды гороскопа, увы, не будут его к этому склонять. Его нетерпимость и требовательность могут стать источником конфликтов. Если же взаимные обвинения не входят в завтрашние планы Овна, ему придется идти на разумные компромиссы. И чтобы никого не обидеть, следовать нехитрому правилу: «Не делай и не говори другим того, чего не желаешь себе».

Телец

Завтра звезды гороскопа будут требовать от Тельца внимания и заботы по отношению к тем, кто находится с ним рядом. Возможно, речь идет о работе, и от Тельца понадобится поделиться своими знаниями и опытом. А может быть, в помощи будет нуждаться друг, и Тельцу придется выслушать его и поддержать. Может даже возникнуть ситуация, которая поставит Тельца перед выбором – помогать ли кому-то деньгами, служебным положением, связями? Звезды гороскопа завтра советуют Тельцу, если это в его силах, помочь, – сделанное добро обязательно к нему вернется, а мир станет светлее и лучше.

Близнецы

Завтра – день, когда окружающие способны вылить на голову Близнецов немало критики. Это может проявляться в разной форме – от ласкового подшучивания близких до резкого недовольства начальства. Даже малейшие просчеты Близнецов будут бросаться в глаза окружающим, ну а если ошибок нет, они их с удовольствием придумают. Чтобы день не принес Близнецам огорчений, им стоит отнестись ко всему с долей юмора. Или же последовать совету из анекдота: «Хочешь избавиться от критики? Ничего не говори, ничего не делай и будь никем».

Рак

Завтра звезды гороскопа предупреждают Рака о том, что от его глаз скрыто что-то важное! Возможно, за его спиной плетется интрига, а он об этом пока даже не подозревает; кто-то незаметно вставляет ему палки в колеса, вредит карьере или распускает слухи за спиной. Чтобы все это не нанесло делам и репутации Рака ущерб, звезды советуют ему завтра держать глаза и уши открытыми для любой информации. А, кроме того, есть смысл посоветоваться с теми, кто знает все обо всех – благо такой полезный человек есть практически в любом коллективе.

Лев

Завтра во Льве проснется бухгалтер! Ему будут отлично удаваться любые дела, требующие внимательности, терпения и пунктуальности. Благодаря этим качествам, ему не составит труда прочитать в договоре все, что написано мелким шрифтом, или разобрать завалы рабочего стола. Особенно хорошо завтра Лев будет считать деньги: гороскоп на этот день благоприятен для вложений, инвестиций, планирования домашнего бюджета и разумных трат. Покупки, сделанные завтра, способны радовать Льва долгие годы, так что звезды советуют ему выбраться на шоппинг.

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Дева

Завтра во всех делах на первом месте у Девы будет стоять свое «Я»! Гороскоп на этот день наделяет ее огромными запасами уверенности в себе, склоняя к эгоцентризму. Из-за этого Дева будет склонна принимать решения единолично, не прислушиваясь к мнению других, зато будьте уверены: эти решения будут продиктованы ее заботой о том, как лучше. Правда, у окружающих самоуверенное поведение Девы завтра вряд ли найдет понимание, так что при всех ее благих намерениях не исключены конфликты и противодействие со стороны.

Весы

Завтра звезды гороскопа советуют Весам уделить особое внимание близким людям. Даже если у них много работы, стоит вырваться из-под гнета дел, чтобы побыть вместе с теми, кто им дорог. Возможно, Весы уже давно не разговаривали с близким человеком по душам, а может, между ними накопились взаимные претензии и обиды? Для того чтобы все исправить, Весам завтра не обязательно выяснять отношения. Прогулка по парку, поход в кафе или в кино, совместное приготовление ужина – самые простые дела, сделанные вместе, вернут в их сердце мир и покой. А что в жизни может быть важнее?

Скорпион

Завтра гороскоп Скорпиона не предполагает избытка реалистичности – Скорпион способен поверить в чудеса! Вполне возможно, что какие-то события, которым он станет свидетелем, не будут укладываться в материалистические представления о мире. Возможно, завтра Скорпион испытает чувство дежавю или на его глазах произойдет удивительное событие, совпадение или явление. А может быть, между Скорпионом и симпатичным Некто пробежит любовная искра. Почему бы и нет? Ведь любовь – это тоже чудо, которое наука пока не смогла объяснить.

Стрелец

Завтра – день, когда успех Стрельцу принесут только простые, консервативные пути. Если он отважится на смелый эксперимент или понадеется на экспромт, то пожалеет. Впрочем, гороскоп завтра и не склоняет Стрельца к творческим решениям, побуждая действовать только наверняка. Журавлям в небе Стрелец завтра предпочтет надежную синицу в руке, и результат не заставит себя ждать: консервативный подход поможет ему не только в делах, но и в общении, и в личной жизни.

Козерог

Завтра звезды гороскопа то и дело будут склонять Козерога давать окружающим советы, причем советы эти будут весьма дельными! Козерог будет это делать просто так, по велению души, когда его никто не просит. Ну а если уж к нему обратятся за помощью, то он сумеет отлично (не только словом, но и делом) эту помощь оказать. Единственное «но»: тем, кого он завтра облагодетельствует, надо приготовиться к активной критике с его стороны. Козерог безжалостно укажет на все их ошибки и недочеты.

Водолей

Завтра звезды гороскопа предвещают Водолею не самый благоприятный день, однако причиной этого будут не столько внешние обстоятельства, сколько он сам. Водолей будет склонен раздражаться на все, его способна вывести из себя любая мелочь! Из-за этого возможны конфликты, обиды и недоразумения с окружающими. Чтобы этого избежать, Водолею необходимо завтра свести общение к минимуму и заняться чем-нибудь позитивным – например, сходить на фитнес или посмотреть жизнерадостный фильм.

Рыбы

Завтра – день, когда с самого утра все может валится у Рыб из рук. Они способны ощутить упадок сил, но худшее, что они могут при этом сделать, – это начать подхлестывать себя! Увы, но гороскоп не склоняет Рыб к трудовым (да и вообще любым другим) подвигам, и с этим необходимо смириться. Пытаясь взяться за сложные дела, Рыбы рискуют их провалить. Чтобы день не принес разочарований, Рыбам придется расслабиться и плыть по течению. Пусть они многого завтра не успеют сделать, но зато и не смогут ничему навредить.