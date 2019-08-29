Невероятная удача для Овнов и проблемы в любви у Скорпионов: гороскоп на осень 2019 для всех знаков Зодиака

Ретроградный Сатурн будет тормозить дела и напоминать о кармических задачах. Об этом стоит помнить Тельцам, Ракам, Близнецам, предупреждает астролог.

Ретроградный Меркурий ушел на отдых до 31 октября, поэтому этой осенью смело покупаем технику, подписываем договоры, меняем место работы, ходим на свидания.

Такие советы дает астропсихолог Юлия Гринман, пишет Womanhit.ru.

Овен

Если вам давно не везло в деньгах и любви, осенний период — ваше время, при условии, что вы включите кнопку «спринтера» и будете пробивать все головой. Уже в октябре ждите новой молниеносной встречи, которая может привести к началу очень серьезных изменений в вашей жизни.

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Телец

Пришло время прощаться с холостяцкой жизнью. Впустите в свою жизнь новый роман, так как вы хорошо поработали с января 2019 года. Для кого-то это накопленный капитал, для кого-то это была покупка жилья, новый ремонт. Семейным парам можно задуматься о ребенке. Рабочие вопросы постарайтесь решить до начала октября. Будьте аккуратны с вашим окружением, ваши друзья могут показать себя во всей красе.

Близнецы

Пора избавляться от ненужного хлама, убрать ненужных людей из жизни, включить режим «ответственности», только в этом случае вас посетит удача. Любые перемены осени принимайте как знаки свыше, не цепляйтесь за старое.

Рак

Что-то и кто-то может разрушить ваши планы, поэтому запаситесь энергией и воплотите задуманное до конца сентября. Отношения в паре могут дать трещину, или у вас появится много мыслей, которые будут мешать спать. Давно хотели переехать — смело воплощайте мечту. Если вас тревожит душевный дискомфорт, то отправляйтесь на раскопку вашей души к терапевту.

Лев

Кармические посылы окружают вас с конца лета до конца осени. Не противьтесь нововведениям, не отбрасывайте новые знакомства и возможности. Давно хотели быть независимым? Сейчас Вселенная готова вам помочь, собственноручно преподнося дары в руки. Ваша задача — достать мешок и складывать. Кто-то стучится в вашу дверь из прошлого, смелее…

Дева

Перемены в самореализации, пришла пора закрыть тему «спасу всех и вся» и направить энергию на свои желания. Уран поможет всем тем, кто не боится выйти из зоны комфорта. Будьте внимательны со здоровьем. Если осенью почувствовали недомогание, не бегите к доктору, оглянитесь вокруг и спросите: «Где я? Что я делаю? Для чего мне это?»

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Весы

Этой осенью не стоит ждать звезд с небес просто так, за красивую улыбку. Только трудолюбие и желание помогут вам поймать удачу. Самое главное — не прекращайте верить в себя, что бы ни происходило вокруг. Сентябрь нужно посвятить своим доходам, возможно, вы найдете новые каналы для прибыли. Любовная тема тянется с вами с марта, к концу осени вы уже точно должны определиться — вместе рука об руку или каждый своей дорогой. На двух стульях редко кому удается усидеть.

Скорпион

Любовные темы могут нарушить ваш покой, вы и так всю свою жизнь тревожитесь, а сейчас будет еще тяжелее спрятать свои эмоции. Остановитесь, заземлитесь, постарайтесь увидеть не общую картинку, а всмотритесь детально, тогда вы сможете дать объективную оценку происходящему. Постарайтесь не упустить шансы продвижения на работе и роста своих финансов из-за обид на партнера, не уходите глубоко в страдания — они закончатся. Кто-то из прошлого поможет вам утихомирить свои душевные тревоги. Смена круга общения.

Стрельцы

Лето для вас было пиком самопознания, теперь пришла пора реализовывать то, что вы так долго прятали. Так как теперь вы готовы к принятию, все станет открытым и понятным для вас. Октябрь и ноябрь принесут плоды ваших задумок, не теряйте свой оптимизм и свою любознательность, идите в ваши страхи решительными шагами.

Козерог

Не пасуйте осенью, сейчас очень важно отстаивать свои границы и разобраться во всех накопленных за лето проблемах. Не торопитесь, иначе необдуманные шаги сыграют злую шутку с вами. Этой осенью Вселенная дарит вам способности видеть и чувствовать людей, не упустите момент, тогда вы сможете это использовать себе во благо.

Водолей

В сентябре старайтесь рассчитывать на себя. Тот факт, что вы привыкли обращаться за помощью к другим, в этот раз может обернуться неудачами. Не бойтесь идти по неизведанной дорожке — сейчас лучшее время для поиска себя, пускайтесь в риски. Открывайте новые перспективы, занимайтесь самообразованием. В конце сентября ждите, что вас заметят и оценят ваши старания.

Рыбы

Пора разводить руками розовый флер, который окутал вас благодаря энергиям Нептуна. В каждой сфере вашей жизни осень потребует ответственности, если что-то пошло не так, значит, не до конца сняли розовые очки и не до конца приняли решение быть самостоятельной, цельной личностью. И да, отделяйте то, где ваши фантазии, а где ваши действия. Пора идти делать дела, а не только рассказывать о задуманном. Позаботьтесь о своем теле — октябрь несет энергию для укрепления здоровья. Будьте бдительны со старшим поколением.