Гороскоп на сегодня: кому астрологи обещают успешный и незабываемый день

Сегодня - достаточно эмоциональный день. Он удачен для творчества, самовыражения, новых знакомств, флирта и романов.

Гороскоп на сегодня полон неожиданностей – как приятных, так и не очень. Звезды склоняют к тому, что эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом. День хорош для творчества, самовыражения, любви, новых встреч и знакомств, флирта, романов. Однако есть большая вероятность попасть под влияние другого человека. Следите, чтобы это влияние не переросло в зависимость!

Повышенный эмоциональный фон дня обеспечит вам яркость и искренность чувств, вызывая желание идти у них на поводу, пишет 1001goroskop.

Овен

В гороскопе Овна будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Единственный «минус»: из-за своего эмоционального подъема, ему будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Овна внимательности. Зато он будет прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды гороскопа советуют ему сегодня обязательно сходить в кино, на выставку, на танцы – туда, где Овен сможет и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.

Телец

У Тельца будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Возможно, что Телец встретится с человеком, которого давно не видел, захочет возобновить старый проект, или на свет выплывет старая семейная тайна. Другими словами, какие-то события этого дня уходят корнями в прошлое Тельца, будь то ностальгические воспоминания детства или находка пыльного скелета в шкафу.

Близнецы

Благодаря своей коммуникабельности, Близнецы сумеют найти общий язык с кем угодно! День наделяет их харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Сегодня им будет отлично удаваться все, что связанно с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Если Близнецы хотят донести до начальства и коллег свою идею, не прочь завести полезные знакомства или даже признаться в любви, лучшего времени для этого не найти.

Читайте такжеАстролог назвал три знака Зодиака, которых на этой неделе ждут серьезные неприятности в любви

Рак

Рак может быть чересчур беспечным с деньгами! День наделяет его жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Рак способен на непродуманные траты. Его легкомысленность сегодня может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер. Кроме того, Рак может стать легкой добычей мошенников. Звезды гороскопа советуют Раку отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.

Лев

Дела у Льва обещают продвигаться легко, будто сами собой! Сегодня Лев способен шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеет, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Льва – она у него на высоте, а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Льва же в этот день, как обещает его гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех!

Дева

Дева будет полна противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть ее с головой! Она бы и рада не поддаваться, но сделать это будет сложно. Из-за этого решения Девы могут оказаться неожиданностью даже для нее самой. Если Дева не хочет, чтобы ее импульсивные шаги привели к ошибкам, ей необходимо весь сегодняшний день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.

Весы

Звезды гороскопа обещают: мечты и фантазии Весов будут настолько яркими, что способны влиять на реальность! Звезды советуют им сегодня не просто витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы их мечты сбылись, Весам необходимо как следует на них сосредоточиться. Визуализируя желания, Весы, повысят шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Весы не попробуют, то так и не узнают этого.

Читайте такжеАстролог назвал главных счастливчиков сентября

Скорпион

Скорпиону просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: его любознательность не знает границ! Лучше всего ему будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же Скорпиону стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте. Даже готовя ужин, Скорпион может отступить от привычных рецептов. Кроме того, Скорпион покорит кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника – сегодня он настроен больше слушать, чем говорить.

Стрелец

Звезды гороскопа предвещают Стрельцу море общения! Даже если он не будет к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Стрельца открыться миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Стрелец не пожалеет: именно сегодня его ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, Стрелец натолкнется на многообещающую идею, завяжет полезные знакомства, а может, романтическая встреча выльется в настоящую любовь.

Козерог

Какую бы цель не ставил перед собой Козерог, он имеет все шансы к ней приблизиться. В его гороскопе на сегодня будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам, Козерог способен любую ситуацию обернуть в свою пользу. Так что если Козерог давно вынашивал какие-то планы, звезды призывают его начать действовать – смелые люди сами творят свою судьбу!

Водолей

У Водолея будут обострены все органы чувств. Звезды гороскопа советуют ему воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук. В обществе любимого человека Водолею сегодня будет хорошо, как никогда! Кроме того, его интуиция тоже обещает быть на высоте, предостерегая Водолея от ошибок и помогая ценными советами.

Рыбы

Рыбы могут отличаться излишней категоричностью, видя мир только в черно-белых тонах, как будто третьего не дано! Их категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим. Сегодня Рыбам стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Звезды гороскопа советуют им сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить: мир состоит из полутонов и самых разных красок!