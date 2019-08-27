Близнецам выпадет счастливый шанс, а Раков ждет успех на работе: гороскоп на неделю

Успех в финансовых вопросах для Овнов будет напрямую зависеть от умения договориться.

Астрологи составили подробный гороскоп на неделю.

Об этом пишут "Факты".

ОВЕН

Вряд ли стоит взваливать на свои плечи весь груз забот, лучше обратиться за помощью к коллегам. Успех в финансовых вопросах будет напрямую зависеть от умения договориться, пустив в ход всю свою дипломатию и красноречие.

ТЕЛЕЦ

Хороший период наступает для того, чтобы начинать новое дело — удача сопутствует вам буквально во всех отраслях деятельности. Не исключено, что в ближайшее время произойдет событие, благодаря которому сумеете по-новому взглянуть на себя.

Читайте такжеГороскоп на 27 августа: астрологи рассказали, кому день обещает удачу и приятные сюрпризы

БЛИЗНЕЦЫ

Чтобы воплотит в жизнь задуманное, не придется прикладывать какие-то особые усилия. Словно кто-то добрый и невидимый направляет и помогает вам во всем — это невероятное открытие для вас, так что не упустите свой шанс.

РАК

Воздушные замки хороши только в нашем воображении, поэтому не тратьте время на их сооружение. Лучше позаботиться о реальном, земном, тем более, что на профессиональном поприще вас действительно ждет успех.

ЛЕВ

Оценивайте свои силы и возможности, исходя из того, что имеете. Не пытайтесь осваивать заоблачные дали — они вам сейчас ни к чему. Своевременная помощь друзей позволит справиться с возникшей проблемой.

ДЕВА

Пессимистические настроения, посещающие вас в последнее время, должны полностью улетучиться, ведь для этого есть все основания. Смело проявляйте инициативу — есть надежда, что она не будет наказуемой.

ВЕСЫ

Свежий взгляд на происходящее поможет вам правильно сориентироваться и добиться наилучших результатов в работе. Старайтесь побольше отдыхать, поскольку осенью организм испытывает некоторую усталость. Любую возможность используйте для восстановления энергетического баланса.

СКОРПИОН

Оставьте время для того, что доставляет истинное удовольствие — не перегружайте себя тяжелым физическим трудом. Неплохо бы также упорядочить свои мысли, сконцентрировавшись на том, что для вас наиболее важно.

СТРЕЛЕЦ

Вполне можете попробовать себя на новом поприще. Помните лишь о том, что любое дело необходимо доводить до конца, ничего не откладывая в долгий ящик. Избегайте конфликтных ситуаций, учитесь владеть собой.

КОЗЕРОГ

Суета и спешка — не самые лучшие помощники для вас. А также не стоит плыть против течения — израсходуете все силы, а к желанному берегу вряд ли прибьетесь. В финансовых делах учитывайте каждую мелочь, ничего не пуская на самотек.

ВОДОЛЕЙ

Осторожность в делах и поступках поможет избежать досадных ошибок и недоразумений, что весьма важно для вас в настоящее время. Даже если вокруг будут кипеть споры и страсти, старайтесь оставаться спокойным и невозмутимым.

РЫБЫ

Возможности, которые открываются перед вами, нужно умело использовать, иначе от них не будет никакого проку. Больше всего внимания уделяйте близким, особенно детям. Помните, что в вашем совете и помощи нуждаются сейчас многие.