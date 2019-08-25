Гороскоп на 25 августа: каким знакам Зодиака сегодня стоит проявить осторожность

Гороскоп на сегодня располагает к реализации самостоятельных проектов и решительным действиям.

Сегодня звезды пробудят в людях независимость, самостоятельность, решительность и готовность защищать свои интересы.

Как следует из прогноза астролога Дмитрия Зимы на 1001goroskop, гороскоп на 25 августа располагает к реализации самостоятельных проектов и решительным действиям.

Овен

Сегодня Овна могут втянуть в бессмысленный спор, разбирательство или конфликт. В такой ситуации будет лучше просто уйти в сторону, чтобы не стать жертвой энергетических вампиров.

Телец

Для Тельца ключом к успеху 25 августа будет решительность. Сегодня он может отважится на смелый шаг, который принесет свои плоды, если будет хорошо продуман. В то же время, не стоит действовать спонтанно – внезапный эмоциональный порыв может толкнуть Тельца на опрометчивый поступок.

Близнецы

Звезды сегодня наделят Близнецов прямолинейностью – они захотят открыто высказать окружающим все, что думают о них. Чтобы такое поведение Близнецов не стало почвой для ссор, рекомендуется направить их пыл в какое-нибудь мирное русло.

Рак

Раку сегодня не стоит попадаться начальству на глаза – есть вероятность попасть под горячую руку. То же касается людей, которые оказывают влияние на Рака – близких, друзей и членов семьи. Помочь избежать конфликтов Раку может помочь обаяние и чувство юмора.

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Лев

Льву звезды сегодня рекомендуют готовится к «бою» за свои интересы. Между тем, сегодня ему вряд ли удастся выйти победителем из спорной ситуации. Лучше оставить свои козыри на другой день, когда у Льва будет больше шансов выйти из конфликта победителем.

Дева

Для Дев 25 августа наступает время для активных действий – решиться начать новый проект, сделать давно задуманную покупку, или признаться кому-то в своих чувствах. Даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.

Весы

У Весов сегодня может появиться возможность исправить старые ошибки, но для этого надо признать их. Признание своей неправоты в каком-либо вопросе поможет Весам сбросить со своих плеч тяжелый груз и увидеть новые перспективы.

Скорпион

Скорпион 25 августа может демонстрировать бескомпромиссность, обрушиваясь на тех, кто попробует ему возразить или мешать в осуществлении планов. Впрочем, не менее яростно Скорпион может сегодня защищать своих друзей или всех несправедливо обиженных. Это может помочь нажить как новых врагов, так и новых союзников.

Стрелец

Стрельцу сегодня не нужно идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую. Успешная стратегия проста – никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть. Четко сформулированная цель откроет перед Стрельцом новые возможности

Козерог

Сегодня Козерога легко сбить с толку –любая мелочь может приобрести в его глазах огромное значение. Из-за этого ему будет трудно расставить приоритеты, определившись, какие дела надо делать в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Немного дисциплины сегодня Козерогу не повредит.

Водолей

Водолей может случайно обидеть кого-то без злого умысла. Звезды склоняют его к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать о сказанном. Чтобы избежать этого, лучше выбраться на отдых.

Рыбы

Рыбам сегодня стоит проявить осторожность в общении с близкими. Звезды склоняют их к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, Рыбы способны быть слишком критичными, высказывая им свое недовольство. Чтобы не испортить отношения с кем-то из окружающих, Рыбам в разговорах не стоит касаться болезненных и деликатных тем.