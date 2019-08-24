Астролог назвал главных счастливчиков сентября

Астролог дал рекомендации четырем знакам Зодиака, как не упустить успех и воспользоваться всеми будущими шансами.

Гороскоп удачи подскажет, каким знакам Зодиака улыбнется удача уже в сентябре 2019 года. Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе на первый месяц осени рассказал, представители каких зодиакальных созвездий соберут богатый "осенний урожай", приготовленный им Фортуной.

Об этом пишет "РБК Украина".

Астролог дал рекомендации четырем знакам Зодиака, как не упустить успех и воспользоваться всеми будущими шансами.

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Овен

Представители этого огненного знака всю свою жизнь ищут золотую середину. Астролог пишет, что Овны близки к ней, как никогда. И этот баланс принесет Овнам долгожданные дивиденды уже в начале следующего месяца.

Рак

Весь сентябрь для Раков пройдет в любви и согласии. Астролог рекомендует представителям этого эмоционального знака в конце месяца смело отправляться в романтическое путешествие. И чем более нестандартным будет сценарий, тем прекраснее все сложится.

Водолей

Возможно, Водолеями в последнее время овладела хандра. Астролог советует воспользоваться этим и направить ее в конструктивное русло. И уже во второй половине сентября дела заметно пойдут в гору.

Рыбы

Сентябрь окажется для вас волшебным месяцем: все, чего вы только пожелаете, будет выполняться прямо у вас на глазах. Единственный нюанс - важно предельно конкретно формулировать запросы.