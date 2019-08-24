Гороскоп на сегодня: какие знаки Зодиака ждут проблемы 24 августа

В субботу, 24 августа, в целом будет хороший день, но некоторые знаки Зодиака могут потерпеть неудачу в каком-то деле. Об этом говорится в гороскопе на сегодня.

24 августа рекомендуется планировать будущее, решать финансовые вопросы, а также обсуждать и улучшать общее положение семейных дел.

Об этом рассказал астролог Павел Глоба и дал прогноз для каждого знака Зодиака на этот день, передает SlovoFraza.

Овен

День складывается удачно. Вы уверены в своих силах и не боитесь рисковать. Это оказывается очень кстати, потому что вам предстоит заниматься совершенно новыми делами, учиться на ходу. Можно найти новых союзников, в том числе – влиятельных и сильных. Со временем они станут вашими друзьями, если сейчас вы поведете себя правильно. Не исключены значительные денежные поступления. Не возникнет проблем в личных отношениях: вы хорошо понимаете близких, они стараются во всем вас поддерживать. Можно обсуждать общие вопросы, договариваться об общих планах.

Телец

Нелегко сохранять спокойствие: эмоциональный фон этого дня будет довольно напряженным, да и поводов для волнений окажется достаточно. К счастью, рядом есть люди, которые могут легко поднять вам настроение, развеселить и порадовать. Можно не просто хорошо провести время вместе, но и заняться чем-то полезным. Не исключены интересные предложения, касающиеся работы и бизнеса. Новое дело увлечет вас быстро, настроение заметно улучшится. Вы быстро учитесь всему, что может пригодиться, делаете правильные выводы из полученной информации.

Близнецы

Вы энергичны, решительны, бесстрашны и совершенно неутомимы. Все это дает шанс отлично справиться с делами, которые прежде казались почти безнадежными. Можно выйти победителем из схватки с сильным противником, укрепить свои позиции и оставить соперников далеко позади. Вероятны приятные знакомства, но не стоит доверять людям, которых вы видите впервые: они могут оказаться хитрее, чем вы думаете. Вы будете заняты больше, чем обычно, но все же найдете время для того, чтобы пообщаться с близкими. Найдется масса интересных и приятных тем для разговоров.

Рак

Первая половина дня благоприятна для общения. Это самое подходящее время для того, чтобы обсудить важные вопросы, поговорить о том, из-за чего прежде возникали горячие споры. Даже недавние соперники встанут на вашу сторону. Не исключено, что отношения, прежде складывавшиеся очень напряженно, станут совсем другими – например, романтическими. Вторая половина дня проходит в делах, которые нельзя ни отложить, ни поручить кому-то другому. Они довольно утомительны. Вы вздохнете с облегчением, когда со всем разберетесь.

Лев

Подходящий день для того, чтобы учиться и общаться с людьми, чей опыт может быть вам полезен. Вы задаете правильные вопросы, получаете нужную информацию и запоминаете именно то, что может пригодиться. Появится определенность в планах на будущее, вы поймете, на чем стоит сосредоточиться, а на что не нужно тратить силы. Не исключены разногласия с близкими, но конфликта вы не допустите. Скорее всего, достичь компромисса удастся ближе к вечеру. Если этого не произойдет, не волнуйтесь: все решения обязательно найдутся чуть позже.

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Дева

Подходящий день для общения, поиска союзников. Ярко проявляются лидерские качества, вы способны найти идею, которая объединит очень разных людей. Не последнюю роль тут играет личное обаяние: многие идут за вами просто потому, что вы им нравитесь. Некоторые Девы получат заманчивые предложения, найдут новую работу или примут участие в работе над перспективными проектами. В личной жизни возможны перемены к лучшему. Не исключено, что вы решите, наконец, поговорить с любимым человеком о том, над чем долго размышляли.

Весы

Не торопитесь. Вы сможете достичь успеха, если будете продумывать каждый шаг, не станете говорить все, что приходит в голову, не пойдете на поводу у людей, которые многое обещают. Чаще обычного возникают разногласия. Вы стараетесь сгладить острые углы, но это получается не всегда. Близким может потребоваться ваша помощь. Старайтесь не отказывать: то, что вы делаете для других, будет полезно и вам. Неожиданное вмешательство окружающих в ваши дела поначалу заставит нервничать, а потом окажется полезным. Вы получите поддержку от человека, от которого не ожидали ничего хорошего.

Скорпион

Трудностей и преград сегодня может быть куда больше, чем обычно, но они не помешают вам достичь успеха. Что от вас потребуется – так это настойчивость; без нее вы не сможете одержать даже скромных побед. Не всем понятны мотивы ваших поступков, из-за этого могут испортиться отношения с близкими, если вы не найдете время для откровенного разговора обо всем. Запаситесь терпением. Желание достичь цели как можно быстрее толкает вас на необдуманные поступки, порой заставляет говорить и делать то, о чем вы вскоре начинаете жалеть.

Стрелец

Легкий удачный день, полный отличных идей. Не все, что сейчас приходит вам в голову, можно осуществить немедленно; к некоторым замыслам вы вернетесь позже. Не обязательно действовать в одиночку. Попробуйте поискать союзников. Есть шанс встретить людей, общение с которыми окажется интересным и полезным, а совместная работа – плодотворной и приятной. Общее дело может положить начало романтической истории. В таких случаях лучше не торопиться с проявлением инициативы, а дать событиям развиваться своим чередом.

Козерог

Благоприятный день для работы. Вы хорошо справляетесь и со знакомыми делами, и с совершенно новыми. Часто нестандартные решения оказываются особенно эффективными, а смелые эксперименты – особенно удачными. На интуицию можно полагаться и при решении профессиональных задач, и там, где речь идет о личных отношениях. Иногда достаточно пары слов, чтобы решить проблему, которая долго не давала покоя. Возможным становится урегулирование давних семейных конфликтов. Но тут стоит действовать очень осторожно. Не все готовы мириться; некоторых ваше дружелюбие раздражает.

Водолей

Переживания и волнения неизбежны в начале дня. Вы можете получить новости, из-за которых придется изменить планы, поссориться с давним союзником, допустить незначительную, но обидную ошибку. Не расстраивайтесь! Скоро ситуация изменится к лучшему, станет ясно, что все в ваших руках. Вторая половина дня проходит очень плодотворно. Будет шанс достичь самых важных целей, сделать то, что прежде не удавалось. Верьте в себя, и вы обязательно добьетесь успеха. На помощь могут прийти люди, от которых вы совсем недавно не ожидали вообще ничего хорошего.

Рыбы

Сложный день. Вы не в ладу с собой, поэтому и найти общий язык с окружающими оказывается гораздо труднее, чем обычно. К тому же вы часто все усложняете, не замечаете очевидного, ищете второе дно там, где его нет и быть не может. На этот день лучше не планировать важных дел: пытаясь быстрее достичь нужного результата, вы только все запутаете. Подождите немного. Будет возможность немного отдохнуть, восстановить силы, вернуться к делам, которые вы по какой-то причине вынуждены были отложить. Некоторые Рыбы вспомнят о давних увлечениях.