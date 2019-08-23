Астролог спрогнозировал, когда закончится война на Донбассе

По словам астролога, Зеленский – действительно, тот человек, при президентстве которого может закончиться война.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что надеется на завершение войны на Донбассе через год, и он не поторопился с подобным заявлением.

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Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс. "Обратите внимание, что после смены президента уменьшилось количество перестрелок на Донбассе. Все идет к тому, что сбудется мой давний прогноз о том, что уже в 2020 году перестанут стрелять. Остается надеяться, что это случится с первого же календарного дня 2020 года. Потому что мой прежний прогноз говорил о том, что, скорее всего, огонь прекратится в середине следующего года", - отметил астролог.

Росс убежден, что мирным должен стать именно следующий год.

"А в 2021-ом никакой войны в Украине не будет однозначно. Потому что на тот момент Юпитер и Сатурн войдут в зодиакальный знак Водолея", - резюмировал он.

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что проведение военного парада на День независимости сейчас неуместно.