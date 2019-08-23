Гороскоп на сентябрь: что звезды сулят каждому знаку Зодиака

В жизни некоторых знаков Зодиака произойдут приятные перемены, говорится в астропрогнозе.

Астрологи составили подробный гороскоп на первый месяц осени - сентябрь 2019 - для всех знаков Зодиака.

Они рассказали, что ждёт представителей каждого зодиакального знака, передает Haarper bazaar.

Овен

Вся ваша жизнь — поиск пресловутой золотой середины, и вот вы, кажется, близки к ней как никогда. Закрепить ощущение, что все на своих местах, поможет общение с теми, кто уже проделал этот путь. Ну а долгожданные дивиденды вы сможете получить в начале следующего месяца.

Телец

Направьте свойственное вам упрямство в русло целедостижения: здоровая доля тельцовой настойчивости сейчас вам особенно необходима. Но не перегните палку: сила воли должна стать катализатором происходящих в вашей жизни изменений, а не единственной их движущей силой.

Близнецы

В последнее время вы впали в зависимость от настроения и мнения других людей. Один неприятный разговор — и целая неделя вычеркнута из жизни. Срочно прекратите общение с теми, кто приносит вам негативные эмоции.

Рак

В конце месяца смело отправляйтесь в романтическое путешествие. Чем более нестандартным будет сценарий, тем больше вы удивитесь самой себе.

Лев

Помните о том, что жажда безграничной власти и тотального контроля — это своего рода черные зеркальные очки, скрывающие вас от глаз окружающих, а заодно и от новых знакомств и приятных встреч. Срочно меняйте их на розовые — свежесть восприятия и легкое отношение к жизни помогут вам начать новый важный этап.

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Дева

Вы совсем не учитесь на своих ошибках: спустя всего пару месяцев исправительных работ наступаете на знакомые грабли и все так же искренне удивляетесь. Сейчас лучшее время разобраться, почему так происходит. Причина гораздо глубже, чем банальная рассеянность внимания. И обнаружив ее, вы выйдете победителем из этой игры с собственным эго.

Весы

Недавно вы обнаружили в себе столько скрытых потенциалов, что какое-то время были опьянены успехами как человек, выучивший пару слов на незнакомом языке. Но настал момент двигаться дальше: складывать слова в предложения, а то и готовить пламенные речи к публичному выступлению.

Скорпион

Перестаньте искать во всем подвох. Друг позвонил не из корыстных интересов, а начальник криво улыбнулся вам не потому, что давно собирается уволить. Лучше присмотритесь к себе повнимательнее: возможно, вы сами не всегда честны в своих намерениях, а потому и мир видите таким.

Стрелец

Вам кажется, что вы можете все, и это одновременно прекрасное и опасное состояние. Опасное — потому что в восторженно-духоподъемном порыве легко схватиться за абсолютно нежизнеспособную идею и принять бизнес-предложение, о котором потом придется жалеть.

Козерог

Проведите сентябрь под знаком удовольствий. Учитесь получать позитивные эмоции от всего, будь то общение с деловыми партнерами, утренняя пробежка или прогулка за свежими круассанами.

Водолей

Если вами овладеет хандра, направьте ее в конструктивное русло. И не печальтесь: ко второй половине осени дела заметно пойдут в гору (возможно, в буквальном смысле).

Рыбы

Сентябрь окажется для вас волшебным месяцем: все, чего вы только пожелаете, будет исполняться прямо у вас на глазах. Единственный нюанс — важно предельно конкретно формулировать запросы.