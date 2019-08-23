Астрологи назвали самые неудачные дни для всех знаков Зодиака

Астрологи говорят, что даже суеверия про числа, приносящие удачу, или про несчастливые дни у представителей одного и того же знака Зодиака часто совпадают.

У каждого человека есть свои дни, которые он считает удачными или неудачными.

Поэтому астрологи назвали самые неудачные дни для разных знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

Овен

Неудачный день большинства Овнов — это пятница. Поэтому астрологи советуют Овнам не планировать на пятничные вечера ничего важного и грамотно строить отдых. Он должен восстанавливать жизненные силы перед выходными и снижать напряжение, а не истощать Овнов еще больше.

Телец

Во вторник Тельцы могут чересчур воинственно реагировать на критику, в том числе конструктивную, или иным образом портить отношения с окружающими.

Близнецы

Неудачные дни Близнецов — это понедельники. Особенно если Близнецы работают по стандартному графику и не очень любят свою работу. Возвращение к трудовым обязанностям после отличных выходных — испытание не из легких, поэтому первый день недели Близнецы активно не любят.

Рак

Восприимчивые к колебаниям Луны Раки часто испытывают упадок сил или нервное перенапряжение во время пиковых состояний ночного светила — в полнолуние и новолуние. В эти дни у Раков все валится из рук, а меланхолия и апатия становятся их верными спутницами.

Лев

Часто от представителей этого знака в субботу требуется самоограничение, некая аскеза, внимание к высоким сферам, тогда как Львы с удовольствием бы отдохнули с друзьями и напротив, нарушили парочку данных себе ранее обещаний (например, не прерывать начатую диету).

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Дева

Неудачные дни для Дев — это последние числа каждого месяца. Рожденные под этим созвездием люди любят планировать, разбивать все задачи на подпункты (что очень помогает им управлять временем и силами). Однако набирающиеся под конец месяца недоделанные дела зачастую вгоняют Дев в тоску и фрустрацию.

Весы

Вторники бывают неудачными для Весов. В этот день они острее воспринимают критику и мнение окружающих, их задевают слухи.

Скорпион

Среди Скорпионов немало суеверных людей, которые крайне недолюбливают пятницу 13. Хотя далеко не всегда в эту дату с людьми непременно случаются неприятности, а все их начинания оборачиваются провалом. Также Скорпионы не любят 29 февраля.

Стрелец

Среда, день Меркурия, может приносить неприятные сюрпризы Стрельцам. Постоянные разговоры и переговоры с коллегами и партнерами, споры и разногласия, которые нужно урегулировать, вопросы, на которые требуется немедленно ответить.

Козерог

Четверг часто недолюбливают Козероги: это и не конец недели, чтобы со спокойной душой готовиться отдыхать, но и не ее начало, когда сил еще много, и каждое начинание несет успехи и удовольствие от достигнутого результата.

Водолей

Казалось бы, как может принести негатив воскресенье, выходной день под эгидой Солнца? Но Водолеи в такое время ощущают приближение новой рабочей недели, испытывают страх перед будущим, хотят впасть в спячку или сбежать от всех в бессрочный отпуск.

Рыбы

Нередко неудачными днями Рыб становятся пятницы. В это время все дела словно сами собой валятся из рук, ошибок и недочетов становится больше, и даже общение с людьми превращается в непростую задачу.