Астролог рассказал, нужны ли Украине парады в День независимости

По словам астролога, Зеленский совершенно правильно сделал, отказавшись от идеи парада в День Независимости Украины.

По словам астролога Влада Росса, проведение военного парада на День независимости сейчас неуместно.

Об этом он рассказал в комментарии "Главреду".

"Самое сильное государство в мире Соединенные Штаты Америки несколько десятилетий не проводило парады в День независимости США. И только Трампу почему-то взбрела в голову идея в этом году провести парад, как в Москве, что и было сделано 4 июля. То есть самое влиятельное государство на планете не имеет традиции проведения военных парадов, но при этом у него остаются самые могущественные войска", - отметил астролог.

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По словам Росса, Зеленский совершенно правильно сделал, отказавшись от идеи парада в День Независимости Украины.

"По крайней мере, теперь не будет расхищена очередная кругленькая сумма из государственной казны. Ведь половина тех денег, которые выделяются на парады, оседает в чьих-то карманах. А так, деньги пойдут на дело – на премии украинским военнослужащим. Что намного полезнее". - объяснил эксперт.

Вся военная мощь и сила Украины нужна на востоке страны, а не в Киеве, уверен Росс.

"Пока не закончилась война, уместнее, чтобы военная техника и вооружение были на Донбассе. А вот когда война закончится, перестанут стрелять, тогда можно будет проводить парады и торжественно проводить военную технику по Крещатику. А за рейтинги Зеленскому по этому поводу не стоит переживать: симпатиков это не оттолкнет", - резюмировал он.

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Как сообщал УНИАН, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что вместо парада на День Независимости Украины государство выделит 300 млн грн на выплаты премий военнослужащим. Военный парад на День Независимости в Киеве не будет проходить впервые с 2014 года.

30 июля руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что на День Независимости на Крещатике в Киеве вместо военного парада состоится Шествие достоинства с участием военнослужащих, ветеранов АТО, медиков, учителей, спортсменов, дипломатов и волонтеров. По его словам, в шествии примет участие Зеленский и руководство государства.