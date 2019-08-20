Гороскоп на неделю: астролог назвал три знака Зодиака, которых ждет успех

Среди счастливчиков недели - три знака Зодиака.

Астрологи дали прогноз для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа 2019 года.

Они выделили три знака Зодиака, которым звезды, по их словам, сулят везение, передает SlovoFraza.

ОВЕН

На работе вы будете блистать! Проект, над которым вы трудились, станет успешным. Используйте это время, чтобы заявить о себе. Автолюбителям сейчас стоит быть осторожными. Так же как и тем, кто занимается спортом – период крайне травмоопасен для представителей данного знака.

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ДЕВА

Начальство на работе будет придирчиво к вам, но ваше трудолюбие позволит изменить его мнение. На даче сейчас лучше не работать, а отдыхать, чтобы накопить силы. С детьми будьте строже, иначе сядут вам на шею. Но ссориться с ними не надо, держите нейтралитет.

ВОДОЛЕЙ

Деньги к вам придут, откуда не ждали. Распорядитесь ими разумно! Главное, не давайте в долг безответственным людям. На работе разберитесь в бумагах: слишком много всего накопилось за последнее время. Держите ухо востро – от коллег узнаете много интересного.

Ранее астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым звезды сулят сказочное везение в сентябре.