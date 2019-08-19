Астролог назвал знаки Зодиака, которым не повезет на этой неделе

На этой неделе удача может отвернуться от трех знаков Зодиака.

Астрологи составили гороскоп для представителей всех знаков Зодиака на неделю с 19 по 25 августа.

При этом они выделили три знака Зодиака, которым, по их прогнозам, не повезет, пишет SlovoFraza.

ТЕЛЕЦ

В любом деле вас будут поджидать подводные камни. Будьте готовы к любому исходу и просите помощи при необходимости. Одинокие Тельцы могут познакомиться с нечестным человеком: взвесьте все за и против, прежде чем начинать роман или деловые отношения.

СТРЕЛЕЦ

Мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами. С друзьями может возникнуть конфликт, но правда будет на вашей стороне. Период благоприятен для физических нагрузок и диет. От вас понадобится не так много усилий, зато результат обещает быть ошеломительным.

КОЗЕРОГ

К некоторым людям в вашем окружении возникнет слишком много вопросов. Не доверяйте никому сейчас, лучше перестраховаться. Серьезные проекты пока лучше не начинать. А вот домом заниматься можно и нужно! Подумайте о косметическом ремонте – он не помешает.

Ранее астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым звезды сулят сказочное везение в сентябре.