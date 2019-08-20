Гороскоп на сегодня: астрологи рассказали, что ждет знаки Зодиака 20 августа

По словам астрологов, некоторые знаки Зодиака в этот день, 20 августа, ждут проблемы.

Астрологи дали подробный гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков Зодиака.

По их словам, в эти сутки может быть нелегко перестроиться на практический лад, есть риск поспешить и упустить из виду важные детали, сообщает "Рамблер".

ОВЕН

День обеспечит Овнам базовую психологическую гармонию, но в отдельные моменты портить дело может их импульсивность, вспыльчивость или неуживчивость. Многие Овны будут склонны любой ценой удерживать свою свободу и потакать своим привычкам, в то время как ситуация уже требует от них нового, более ответственного и практичного поведения. Звезды советуют подумать о своем здоровье и работоспособности.

ТЕЛЕЦ

В этот день Тельцам лучше жить моментом и не строить обширных планов. Не стоит поддаваться случайным соблазнам: тому, что по инерции представляется вам ценным, красивым или комфортным, вскоре найдется более удачная замена. Рекомендуется отложить долгосрочные начинания, дать себе время на обдумывание покупки или сделки, повременить со сменой имиджа, дома, творческой концепции, деловой и любовной тактики.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы склонны быть членами команды, при этом жизнь способна сократить прежнюю широту их возможностей и направить поток их энтузиазма в более узкое конкретное русло. Вместо того, чтобы интенсивно сотрудничать со всем миром или участвовать в массовых социальных событиях, на практике многие Близнецы будут вынуждены обратить внимание на нужды семьи, здоровье или узкий круг служебных проблем.

РАК

Ракам имеет смысл сделать короткий целевой бросок в конкретном направлении. Даже самым энергичным Ракам может не хватить дыхания на долгую дистанцию, зато расторопность и целеустремленность на коротком участке пути способна дать неплохой результат. Возможно, вы успеете заработать деньги, заявить о себе нужным людям, или добудете другой бонус, который вознаградит вас за проявленный энтузиазм.

ЛЕВ

Львам стоит пользоваться минутой удачи, особенно в тех сферах, где все зависит от их персональных талантов и личного обаяния. Важно успеть довести до конца намеченные планы, пока вас не забыли и аура вашей харизмы еще ярка. Пора закрепить успехи в любви, спорте, бизнесе. Новые дела начинать не рекомендуется: велика вероятность ошибиться в расчетах, промахнуться с имиджем или оценкой бюджета.

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ДЕВА

20 августа Девы нетерпеливы и не прочь рискнуть, но звезды подсказывают, что для основательных начинаний это не самый удачный момент. Можно дать себе небольшую пробную нагрузку, чтобы понять, в каком направлении и стиле еще нужно над собой поработать. Желательно отложить до завтра инициативы, связанные с любовными отношениями, бизнесом и финансами, повременить с покупкой вещей и выбором личного образа.

ВЕСЫ

Весам стоит откликаться на предложения знакомых людей, для закрепления сотрудничества и взаимной симпатии. Попутно, полезно присмотреться к мелким переменам в чужом поведении, особенно, к практическим нюансам. Тот, кто был хорош на словах и много обещал, может оказаться не самым надежным человеком в деле, и чем раньше вы это обнаружите, тем лучше для вас.

СКОРПИОН

Скорпионам не помешает проявить энергичность, расторопность и исполнительность, но не стоит ждать от себя многого и ставить себе чересчур обширные задачи. Достаточно справиться с парой срочных рядовых дел: мелкие успехи станут отличным заделом на будущее. Имеет смысл удовольствоваться небольшими подвижками и вне работы, например, в лечении болезней, ремонте техники или дрессировке питомцев.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам день позволяет еще раз блеснуть талантами. Звезды намекают, что вскоре придется перейти от пиара к делу, от игры к труду, и советуют готовиться к подтверждению своих заявок в близком будущем. Чем сильнее в вас верят, тем важнее оправдать доверие. Если ваши победы держатся лишь на вдохновении, удаче и природном даре, пора добавить к фарту мастерство, профессионализм, регулярные тренировки.

КОЗЕРОГ

Внимания Козерогов сегодня могут требовать домашние дела, технические нюансы, потенциально опасные процессы. День препятствует выдержке и усидчивости, склоняет к рискованным порывам, перепадам настроения и самочувствия. Возможна раздражительность в связи с бытовыми мелочами и текущими деловыми хлопотами. Не исключены мелкие травмы. Лучше не принимать решений, не начинать дел, не отправляться в путь.

ВОДОЛЕЙ

Этот день дарит Водолеям много прекрасных возможностей для общения, подходит для «наведения мостов» в личной жизни, для собеседований, рекламных и творческих предложений. Сулит успех не только диалог с конкретной персоной, но и коллективное неформальное общение. Хорошо участвовать в многолюдных мероприятиях, посещать выставки, корпоративы. Удачные сутки для переговорщиков, переводчиков, репетиторов.

РЫБЫ

20 августа наиболее комфортно чувствуют себя Рыбы, в характере которых присутствуют элементы экстраверсии. Вам будет проще завоевать внимание или удержать популярность, если вы общительны, артистичны, энергичны, открыты, социально адаптированы, обладаете чувством юмора, предпочитаете яркие краски и любите шумные дискуссии. На ваши траты и решения в эти сутки может сильнее обычного влиять мода, реклама.