Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в сентябре

Среди счастливчиков сентября астрологи выделили пять знаков Зодиака.

Астрологи составили прогноз удачи на сентябрь 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среди счастливчиков они выделили пять знаков Зодиака, среди которых - Близнецы, Водолей, Лев, Рыби и Скорпион, передают "Подробности".

Везунчики сентября по знаку Зодиака

Близнецы

Представителям этого знака сентябрь обещает быть ярким и творческим временем, полным новых встреч, новых знаний, увлечений и открытий. Удача и везение будут способствовать успеху в любом деле.

Водолей

Фортуна дарит рожденным под этим знаком в сентябре отличные шансы на успех. Отныне в вашей жизни не будет места промедлению, неисполненным желаниям и отложенным делам.

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Лев

Представителям этого знака Зодиака звезды готовят месяц сюрпризов, новых увлечений и интересных знакомств. В серьезных делах также ожидается продвижение, а в работе - вдохновение и реальные успехи. Удача и везение ваши попутчики в этом месяце.

Рыбы

Рожденным под этим знаком Зодиака сентябрь может принести серьезные перемены. Актуальной темой станет приобретение загородной недвижимости. Более крупный доход начнет приносить ваша привычная работа. Здесь также вероятны перемены к лучшему. А удача и везение поспособствуют этому наилучшим образом.

Скорпион

Для представителей этого знака Зодиака сентябрь будет посвящен теме финансов и обеспечения своего будущего. Некоторых Скорпионов ждет наследство или знакомство со спонсором, меценатом, богатым и влиятельным партнером. Удача и везение на вашей стороне.

Ранее астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым звезды сулят сказочное везение в сентябре.