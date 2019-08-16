Гороскоп на 17 августа 2019: Скорпионам звезды сулят приятную встречу, а Львам - ссоры

Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.

Завтра гороскоп едва ли позволит вам усидеть дома – одна только мысль о том, чтобы провести день в четырех стенах, способна будет вызвать в вашей душе бунт. Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.

День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций, передает "1001 гороскоп". Главное, старайтесь не акцентироваться на досадных мелочах и следите за языком, чтобы случайно не сказать то, о чем потом можете пожалеть.

Овен

Завтра Овна потянет туда, где люди веселятся, и жизнь бьет ключом! При этом эмоции самого Овна не будут выплескиваться через край. Просто ему будет приятно находиться в веселых компаниях, заражаясь беззаботной атмосферой общего праздника. Поскольку ни к чему другому звезды гороскопа завтра Овна не склоняют, то почему бы и не провести свободное время на какой-нибудь вечеринке или в клубе?

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Телец

Завтра поведение Тельца не будет отягощено излишними рамками условностей и приличий! Тельцу может даже на время показаться, что он выше этого. А вот окружающие могут быть на этот счет совсем другого мнения. Глядя на такую свободу действий, они могут сделать не самые лестные для Тельца выводы. И еще: будьте осторожнее с любопытством! Завтра оно может завести вас слишком далеко.

Близнецы

Завтра эмоции Близнецов то и дело будут колебаться где-то между понятиями «надо» и «хочу». С одной стороны, накопившиеся дела будут настоятельно требовать заняться ими, с другой же – Близнецам захочется отвлечься от рутины и заняться чем-нибудь интересным. Чтобы не маяться в сомнениях, Близнецам стоит попробовать найти такое занятие, в котором полезное совмещается с приятным. Ну, или хотя бы расписать свой день так, чтобы в нем нашлось место и тому, и другому.

Рак

Завтра день у Рака будет насыщен общением с самыми разными людьми! Возможны новые интересные знакомства или встречи, которые изменят текущие планы Рака. И хотя никаких радикальных перемен звезды гороскопа завтра не обещают, тем не менее, день может быть богатым на интересные повороты и новые впечатления. Хорошим решением для этого дня будет совершить небольшое путешествие – как минимум, прогулку за город.

Лев

Завтра на повестке дня у Льва первым пунктом будут стоять споры, ссоры и различного рода выяснения отношений. Увы, ко всему остальному звезды гороскопа завтра склоняют Льва мало. А вот что касается споров и ссор, то их количество будет прямо пропорционально числу разговоров. Иными словами, завтра Льву лучше свести общение с окружающими к минимуму. Ну, или хотя бы запастись терпением.

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Дева

Завтра в мысли Девы настойчиво будет врываться ветер дальних странствий. Постарайтесь не обнаруживать этого перед начальством – вряд ли оно это оценит. Но и противиться такому поветрию тоже не стоит. Гораздо лучше потратить день, чтобы обдумать и спланировать какие-нибудь будущие поездки или путешествия. Если вы еще не решили, где проведете отпуск или ближайшие выходные, завтра самое время этим заняться!

Весы

Что-что, а информационный голод Весам завтра не грозит! Они рискуют с головой погрузиться в атмосферу интриг, слухов и сплетен. Весы могут даже и сами не заметить, как станут разносчиком какой-нибудь не самой достоверной информации. Постарайтесь при этом хотя бы не скатываться до огульной критики (даже за глаза). Иначе это может осложнить ваши отношения с окружающими.

Скорпион

Завтра Скорпиону крайне полезно совершить выход в свет. То есть оказаться в тех местах, где обычно собираются если и не сливки общества, то, по крайней мере, публика со вкусом и статусом. Можно, к примеру, посетить модный клуб, премьеру нового фильма или интересную выставку. Именно в этих местах Скорпион завтра имеет все шансы завести неожиданное знакомство, которое впоследствии очень благотворно скажется на его судьбе.

Стрелец

Завтра Стрельцу неплохо будет устроить у себя дома настоящий праздник, позвать в гости друзей (особенно тех, с кем он давно не виделся). И не надо привязывать праздник к какому-либо поводу или дате, можно просто организовать обычные дружеские посиделки – они завтра обещают пройти на удивление весело и душевно. Единственное, Стрельцу следует не слишком увлекаться спиртными напитками и избегать скользких тем в общении.

Козерог

Завтра Козерогу совершенно дикой покажется сама мысль о том, что можно усидеть в четырех стенах. Не важно как, и не важно куда, – завтра для Козерога главное совершить если и не путешествие, то хотя бы элементарную прогулку. А еще лучше будет отправиться в какой-нибудь клуб или на вечеринку. Без этого Козерог рискует совершенно закиснуть и впасть в беспросветное уныние.

Водолей

Завтра Водолею захочется устроить праздник, причем не столько для тела, сколько для души. Этот день хорошо провести в общении с любимым человеком, желательно в романтической обстановке хорошего ресторана. А вот сложных и тем более скользких тем в разговоре Водолею завтра лучше избегать. Поговорите о чем-нибудь пустяковом, но приятном, а все серьезные дела отложите на потом.

Рыбы

Чем-чем, а сдержанностью Рыбы завтра отличаться не будут! Попытаться быть сдержаннее, конечно, не помешает, но вряд ли это получится. Завтра Рыбы могут наговорить окружающим кучу гадостей и обрести кучу врагов. Но могут и наоборот: переключиться на позитив и обрести такую же кучу друзей. В любом случае, завтра эмоции Рыб будут очень сильны и заразительны, а желание высказывать свои мысли вслух – не всегда уместно и безопасно.