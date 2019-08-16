Астрологи назвали самых вредных мужчин по знаку Зодиака

У всех знаков Зодиака есть свои пороки и слабости, говорят астрологи.

Мужчины бывают настолько вредными, что жизнь с ними становится испытанием для любой женщины.

Астрологи рассказали о пяти знаках Зодиака, с которыми сложно найти общий язык, передает SlovoFraza.

Рак

Раки — те ещё вредины. Они очень милые, но если им что-то взбрело в голову, то их не остановить. Свою идею они не просто будут продвигать, а сделают самой важной для всей семьи. Они повесят на холодильник напоминание и будут надоедливо настаивать на своем до тех пор, пока каждый не примет их точку зрения. С ними лучше всегда соглашаться, потому что Раки берут измором. В своем упрямстве они могут соперничать с Тельцами, Овнами и Козерогами, существенно превосходя их в некоторых аспектах. Зацикленность Раков на себе зачастую не знает предела, что ужасно раздражает их жен и близких. Это один из самых эгоистичных знаков Зодиака.

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Дева

Девы могут утомить кого угодно своими бесконечными правилами и занудством. Они чистюли, обожают порядок и любят, когда всё в доме и в семье подчинено какому-то уставу. Они тяжело воспринимают смену правил, потому что им необходимы стабильность и спокойствие. Если нарушение правил касается финансовой стороны семейной жизни, то вредность Дев переходит все границы. Они будут пилить свою жену за «транжирство» столько, сколько не сможет никто другой. Если это не сработает, они могут просто обидеться. Пока на них не прикрикнешь, они не поймут, что перегнули палку. Главное — не перестараться.

Скорпион

Скорпионы — первоклассные нытики и зануды. Да, они прекрасны по многим параметрам, но порой становятся настолько невыносимыми, что хочется кричать от безысходности. Изменить их, само собой, не получится, так что придется только терпеть. С другой стороны, это не такой уж большой минус, если ты действительно любишь человека. Представители этого Знака Зодиака любят поспорить. Они спорят с женой, с детьми, с родителями. Переубедить их в чем-то невозможно. Они просто правы, и всё. А еще они мстительны, так что если муж-Скорпион припомнит вам ошибки пятилетней давности, то не удивляйтесь. Эти вредины не забывают ничего и никогда.

Водолей

Личные желания у Водолеев всегда в приоритете. Они будут упорно добиваться своего, даже если это противоречит интересам всей семьи. Если же супруга выскажет несогласие или недовольство, Водолеи пожалуются всем, что жена их ограничивает. Кроме того, все Водолеи — прирожденные ревнивцы и собственники. Они очень заботливы, но иногда перегибают палку, пытаясь контролировать свою жену везде и во всем. Эта вредность не из-за недостатка самоуверенности: просто такими Водолеев сделала Вселенная.

Рыбы

У мужчин этого знака часто меняется настроение, а жизнь с ними похожа на постоянный бег с препятствиями. Это те самые мужчины, которые задерживаются в гараже, ходят на футбол чаще остальных, развлекаются с друзьями. Львиная доля вредности исходит из их скрытности. Они предпочитают не рассказывать о своих планах. Рыбы уверены в своей правоте, что бы ни случилось. Если они совершили ошибку, извинений можно не ждать. Разъяснительные беседы ни к чему не приводят. Этих мужчин можно любить, но придется привыкнуть к их странностям.

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