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Астрологи назвали самых вредных жен по знаку Зодиака

19:43, 15 августа 2019
Астрология
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Астрологи рассказали, какие женщины самые вредные по знаку Зодиака / фото slovofraza.com

Они выделили шесть знаков Зодиака среди женщин, с которыми мужчинам будет трудно в браке, передает SlovoFraza.

1 место — женщина-Лев

Самая вредная женщина по версии астрологов — это женщина-Львица. Она царственна, высокомерна и все время чего-то ждет. Требовать открыто она не станет, но астрологи советуют быть готовыми к эмоциональным отношениям. Такая женщина ждет от мужчины много внимания, и не лишним будет научиться читать ее мысли. Она искренне думает, что мужчина должен понимать по ее взгляду, что ей нужно. 

2 место — женщина-Скорпион

С женщиной-Скорпионом жить — сильно ее любить. Но даже в этом случае она будет изводить партнера упреками, саркастическим отношением и волнообразным настроением. С ней одновременно хорошо и невыносимо. Всему виной ее острый ум, который питается раздражением по любому поводу. Добавим коварства, ревности, холодности, капризов, обидчивости, придирок и на выходе получим «взрывной» коктейль. 

3 место — женщина-Рак

Получить в жены женщину-Рака — тот еще подарок. Это очень заботливая, романтичная, мечтательная, чувственная девушка, которая так сильно сфокусирована на объекте своих чувств, что не даст ему покоя. От любви ее может переклинить, причем не в лучшую сторону. И только попробуйте ей на это намекнуть: она обидится, закроется в себе и будет думать, как вам, такому бессердечному, отплатить. И придумает. Так что если не хотите жить в страхе, любите женщину-Рака изо всех сил, даже если сил никаких нет. С другой стороны, она очень дорожит семьей, отличная хозяйка, прекрасная мать и жена.

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4 место — женщина-Дева

Дева философски относится к жизни, так же она относится и к браку. Хозяйственная, ответственная, заботливая: у нее всегда вкусная еда, наглаженные рубашки, уютный дом. Но все это не отменяет фееричной вредности Девы, а именно ее упрямства и скандальности. Даже если у вас большая любовь, будьте готовы, что она достанет вас своими постоянными спорами и придирчивостью к мелочам. Дева все и всегда подвергает сомнениям и критике, даже если это ее любимый мужчина. 

5 место — Женщина-Близнецы

Яркая, воздушная, веселая и легкая. Казалось бы, что в ней может быть вредного? Ее непредсказуемость, злопамятность и любовь к интригам. Такая дамочка обожает создавать ситуации, плести интриги и сталкивать людей лбами. Даже прожив с ней в браке 10 лет, сложно сказать, что она придумает сегодня — женщина-Близнецы полна сюрпризов и капризов. Поэтому советуем приготовиться заранее, расслабиться не получится: она будет ломать комедии, устраивать истерики, долго обижаться, припоминать ошибки, выяснять отношения и флиртовать с другими. Причем на все найдется веская причина.

6 место — женщина-Овен

Женщина-Овен — это явно не беззащитная белая овечка. Ее стихия — капризы. Брак с ней — это танец с огнем. Она будет испытывать ваше терпение, требуя достать звезды с неба, а когда звезды падут к ее ногам, сморщит нос и скажет: "Это не то, что я хотела". Все, что может сделать мужчина с такой женщиной, — это либо сбежать, либо быть жестким. Однако все эти капризы и эмоциональные выходки компенсирует ее страсть и дикое желание.

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Теги: #астролог#Гороскоп