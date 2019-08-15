Астрологи назвали самых вредных жен по знаку Зодиака

Первое место среди самых вредных женщин по знаку Зодиака досталось Льву.

Прежде чем связать себя узами брака, не лишним будет узнать, какие женщины самые вредные по знаку Зодиака, говорят астрологи.

Они выделили шесть знаков Зодиака среди женщин, с которыми мужчинам будет трудно в браке, передает SlovoFraza.

1 место — женщина-Лев

Самая вредная женщина по версии астрологов — это женщина-Львица. Она царственна, высокомерна и все время чего-то ждет. Требовать открыто она не станет, но астрологи советуют быть готовыми к эмоциональным отношениям. Такая женщина ждет от мужчины много внимания, и не лишним будет научиться читать ее мысли. Она искренне думает, что мужчина должен понимать по ее взгляду, что ей нужно.

2 место — женщина-Скорпион

С женщиной-Скорпионом жить — сильно ее любить. Но даже в этом случае она будет изводить партнера упреками, саркастическим отношением и волнообразным настроением. С ней одновременно хорошо и невыносимо. Всему виной ее острый ум, который питается раздражением по любому поводу. Добавим коварства, ревности, холодности, капризов, обидчивости, придирок и на выходе получим «взрывной» коктейль.

3 место — женщина-Рак

Получить в жены женщину-Рака — тот еще подарок. Это очень заботливая, романтичная, мечтательная, чувственная девушка, которая так сильно сфокусирована на объекте своих чувств, что не даст ему покоя. От любви ее может переклинить, причем не в лучшую сторону. И только попробуйте ей на это намекнуть: она обидится, закроется в себе и будет думать, как вам, такому бессердечному, отплатить. И придумает. Так что если не хотите жить в страхе, любите женщину-Рака изо всех сил, даже если сил никаких нет. С другой стороны, она очень дорожит семьей, отличная хозяйка, прекрасная мать и жена.

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4 место — женщина-Дева

Дева философски относится к жизни, так же она относится и к браку. Хозяйственная, ответственная, заботливая: у нее всегда вкусная еда, наглаженные рубашки, уютный дом. Но все это не отменяет фееричной вредности Девы, а именно ее упрямства и скандальности. Даже если у вас большая любовь, будьте готовы, что она достанет вас своими постоянными спорами и придирчивостью к мелочам. Дева все и всегда подвергает сомнениям и критике, даже если это ее любимый мужчина.

5 место — Женщина-Близнецы

Яркая, воздушная, веселая и легкая. Казалось бы, что в ней может быть вредного? Ее непредсказуемость, злопамятность и любовь к интригам. Такая дамочка обожает создавать ситуации, плести интриги и сталкивать людей лбами. Даже прожив с ней в браке 10 лет, сложно сказать, что она придумает сегодня — женщина-Близнецы полна сюрпризов и капризов. Поэтому советуем приготовиться заранее, расслабиться не получится: она будет ломать комедии, устраивать истерики, долго обижаться, припоминать ошибки, выяснять отношения и флиртовать с другими. Причем на все найдется веская причина.

6 место — женщина-Овен

Женщина-Овен — это явно не беззащитная белая овечка. Ее стихия — капризы. Брак с ней — это танец с огнем. Она будет испытывать ваше терпение, требуя достать звезды с неба, а когда звезды падут к ее ногам, сморщит нос и скажет: "Это не то, что я хотела". Все, что может сделать мужчина с такой женщиной, — это либо сбежать, либо быть жестким. Однако все эти капризы и эмоциональные выходки компенсирует ее страсть и дикое желание.