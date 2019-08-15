Полнолуние 15 августа: что нельзя делать и как "осетровая" луна повлияет на знаки Зодиака

В четверг, 15 августа на небе появится полная Луна. Будьте осторожны со своими желаниями и поступками, советуют астрологи.

15 августа 2019 года нас ждет последнее летнее полнолуние, это явление еще называют "осетровой" луной. Оно произойдет в созвездии знака Зодиака Водолей.

Полнолуние в августе: когда, дата и время

Августовское полнолуние состоится 15-го числа в 15:29 по киевскому времени.

Чем особенно полнолуние 15 августа, советы астрологов

15 августа, по словам астролога Валентины Виттрок, станет сложным вдвойне. Дело в том, что накануне — 14 августа — Луна войдет в знак Водолея, который пользуется репутацией мятежного, передают "Факты". Одновременно она создаст напряженный аспект к ретроградному Урану, расположившемуся в знаке Тельца.

Нашей реакцией на такую небесную конфигурацию могут стать взрывы эмоций, возникающее на ровном месте плохое самочувствие, спазмы сосудов и внутренних органов, бессонница.

В день полнолуния, 15 августа, мы будем склонны к преувеличениям, любое слово, сказанное нам другими людьми, будет казаться оскорблением.

Коснется все вышесказанное и вспышек безосновательной ревности, которая может привести к напрасным ссорам, о которых впоследствии придется пожалеть.

И еще один важный момент: в это время нужно аккуратнее обращаться с деньгами. Старайтесь экономить, а к покупкам относиться критически, чтобы по прошествии полнолуния с ужасом не осознать, что деньги были выброшены на ветер.

В день полнолуния нужно подвести предварительные итоги года. Проанализируйте все, что вы сделали, и посмотрите, чего вы хотели достичь и чего в итоге добились.

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Полнолуние: что категорически нельзя делать

В полнолуние существует ряд запретов, среди которых: ссоры, дальние путешествия, эксперименты с прической, подписание важных документов, одалживание денег.

Считается, что в полнолуние нельзя планировать и проводить операции, так как могут открыться кровотечения, а раны будут долго беспокоить. Под воздействием мощной Луны могут обостриться болезни, эмоциональное состояние в этот период жаждет желать лучшего.

Говорят, что на полную Луну нельзя просить повышения в должности или зарплаты: это может обернуться громким скандалом и даже увольнением.

Как полнолуние в июне повлияет на знаки Зодиака

В день августовского полнолуния, 15 августа, некоторым знакам Зодиака стоит быть осторожными, а некоторым гороскоп сулит сказочную удачу.

Овнам звезды обещают благотворное влияние полнолуния, оно прибавит напористости и уверенности в своих силах, что принесет неплохую прибыль.

Телец может поймать удачу за хвост в этот день, но только если не будет бояться попросить о помощи, рассчитывать только на свои силы не стоит.

Близнецы могут смело искать новую работу, сейчас — самое время. Вы полны сил и энергии, а также новых идей.

Раки могут получить прибыль, причем придет она от человека или организации, от которых вы совсем не ждали.

Лев — этот знак Зодиака ждет настоящий успех, ведь их карьера может стремительно пойти вверх. Ваши умения наконец-то оценят!

Девам удастся разрешить давний конфликт, выйти достойно из ситуации. Избегайте ссор и повышенных тонов.

Весы должны пойти на риск в новом деле, если действительно хотят двигаться вперед. Смело покупайте лотерейные билеты — вам повезет.

Скорпионы могут встретить новую любовь, но не в реале, а в соцсетях. Сейчас - время романтических приключений.

Стрельцы могут разбогатеть, но в этом будет не их заслуга, а второй половинки: партнер получит премию или повышение.

Козерогов ждет начало прекрасного любовного периода: романтика будет зашкаливать, возможно предложение руки и сердца.

Водолеи будут настоящими счастливчиками дня, ведь их ждет приятный сюрприз дома и важный разговор с начальством на работе.

Рыбам звезды советуют запланировать путешествие, о котором вы мечтали очень давно, но никак не могли решиться.

Лунный календарь на август