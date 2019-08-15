Полнолуние 15 августа: что нельзя делать и как "осетровая" луна повлияет на знаки Зодиака
15 августа 2019 года нас ждет последнее летнее полнолуние, это явление еще называют "осетровой" луной. Оно произойдет в созвездии знака Зодиака Водолей.
Полнолуние в августе: когда, дата и время
Августовское полнолуние состоится 15-го числа в 15:29 по киевскому времени.
Чем особенно полнолуние 15 августа, советы астрологов
15 августа, по словам астролога Валентины Виттрок, станет сложным вдвойне. Дело в том, что накануне — 14 августа — Луна войдет в знак Водолея, который пользуется репутацией мятежного, передают "Факты". Одновременно она создаст напряженный аспект к ретроградному Урану, расположившемуся в знаке Тельца.
Нашей реакцией на такую небесную конфигурацию могут стать взрывы эмоций, возникающее на ровном месте плохое самочувствие, спазмы сосудов и внутренних органов, бессонница.
В день полнолуния, 15 августа, мы будем склонны к преувеличениям, любое слово, сказанное нам другими людьми, будет казаться оскорблением.
Коснется все вышесказанное и вспышек безосновательной ревности, которая может привести к напрасным ссорам, о которых впоследствии придется пожалеть.
И еще один важный момент: в это время нужно аккуратнее обращаться с деньгами. Старайтесь экономить, а к покупкам относиться критически, чтобы по прошествии полнолуния с ужасом не осознать, что деньги были выброшены на ветер.
В день полнолуния нужно подвести предварительные итоги года. Проанализируйте все, что вы сделали, и посмотрите, чего вы хотели достичь и чего в итоге добились.
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Полнолуние: что категорически нельзя делать
В полнолуние существует ряд запретов, среди которых: ссоры, дальние путешествия, эксперименты с прической, подписание важных документов, одалживание денег.
Считается, что в полнолуние нельзя планировать и проводить операции, так как могут открыться кровотечения, а раны будут долго беспокоить. Под воздействием мощной Луны могут обостриться болезни, эмоциональное состояние в этот период жаждет желать лучшего.
Говорят, что на полную Луну нельзя просить повышения в должности или зарплаты: это может обернуться громким скандалом и даже увольнением.
Как полнолуние в июне повлияет на знаки Зодиака
В день августовского полнолуния, 15 августа, некоторым знакам Зодиака стоит быть осторожными, а некоторым гороскоп сулит сказочную удачу.
Овнам звезды обещают благотворное влияние полнолуния, оно прибавит напористости и уверенности в своих силах, что принесет неплохую прибыль.
Телец может поймать удачу за хвост в этот день, но только если не будет бояться попросить о помощи, рассчитывать только на свои силы не стоит.
Близнецы могут смело искать новую работу, сейчас — самое время. Вы полны сил и энергии, а также новых идей.
Раки могут получить прибыль, причем придет она от человека или организации, от которых вы совсем не ждали.
Лев — этот знак Зодиака ждет настоящий успех, ведь их карьера может стремительно пойти вверх. Ваши умения наконец-то оценят!
Девам удастся разрешить давний конфликт, выйти достойно из ситуации. Избегайте ссор и повышенных тонов.
Весы должны пойти на риск в новом деле, если действительно хотят двигаться вперед. Смело покупайте лотерейные билеты — вам повезет.
Скорпионы могут встретить новую любовь, но не в реале, а в соцсетях. Сейчас - время романтических приключений.
Стрельцы могут разбогатеть, но в этом будет не их заслуга, а второй половинки: партнер получит премию или повышение.
Козерогов ждет начало прекрасного любовного периода: романтика будет зашкаливать, возможно предложение руки и сердца.
Водолеи будут настоящими счастливчиками дня, ведь их ждет приятный сюрприз дома и важный разговор с начальством на работе.
Рыбам звезды советуют запланировать путешествие, о котором вы мечтали очень давно, но никак не могли решиться.