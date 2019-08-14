Гороскоп на 15 августа для всех знаков Зодиака: астролог назвал счастливчиков и лузеров дня

Появился гороскоп астролога Павла Глобы на завтра, 15 августа, для всех знаков Зодиака.

15 августа не стоит работать с финансами, вступать в дискуссии с коллегами или перекладывать на них свои обязанности, говорится в астропрогнозе.

Астролог Павел Глоба в четверг, 15 августа, советует заняться выполнением простых задач, сконцентрировавшись на будущих достижениях, передает SlovoFraza.

Среди счастливчиков дня - Весы, лузерами станут Тельцы и Стрельцы.

Овен

Не исключено, что изменится круг вашего общения, рядом с вами появятся новые люди: одни помогут исполнить задуманное, другие будут направлять вашу деятельность, третьи станут друзьями и соратниками. Не бойтесь рвать старые связи. Но при этом дорожите истинными отношениями и берегите их как зеницу ока.

Телец

Этот день может проверить Тельцов на прочность. Желающих отнять что-либо у них, как-то навредить Тельцам будет предостаточно. Ваша задача — набраться опыта, обзавестись новыми знакомствами и сохранить достигнутое, опираясь на поддержку влиятельных людей.

Близнецы

Этот день будет сложным для влюбленных Близнецов. Их эгоистическое начало может проявляться в форме излишней требовательности, неприступности, отсутствия сочувствия и такта по отношению к окружающим. В любви избегайте преувеличенной пылкости и нетерпения. Склонные к изменам Близнецы должны наконец сделать окончательный выбор.

Рак

День символизирует открытость, прямолинейность, правдивость. Прямота и исключительная честность — визитная карточка Раков в этот день, хотя эти качества не всегда будут уместны. Проявите гибкость, не стоит «резать правду» везде и всюду, не разбирая ситуации. Не забывайте о своем долге и обещаниях, так как вы способны на безответственные поступки.

Лев

15 августа у многих Львов возникнет потребность в сочувствии, желание втянуть окружающих в сферу своих переживаний. Не афишируйте своих чувств и переживаний. Не перекладывайте на плечи окружающих свои проблемы. Лучше не общаться даже с самыми близкими людьми.

Читайте такжеАстролог назвал три знака Зодиака, которым звезды сулят сказочное везение в сентябре

Дева

День символизирует стремление к обновлению, очищение, покаяние. Многие Девы будут расположены к сентиментальности. Вероятны слезы покаяния, примирения. Один из лучших дней для вступления в брак. Хорошо посетить храм, покаяться, очистить тело, простить.

Весы

Судьба открыла вам пути к новым достижениям. Ситуация благоприятна для принятия важных решений и построения далеко идущих планов. Вероятно, вам придется много работать, составьте режим дня так, чтобы было время на отдых.

Скорпион

В отношениях с избранником возможна некоторая отчужденность. Все образуется, и многие Скорпионы поймут, что тревожились напрасно. Несмотря на свою внешнюю независимость, вы очень ранимы и нуждаетесь в любви, заботе близких, друзей.

Стрелец

Звезды не располагают Стрельцов к успеху в профессиональной деятельности. Любое достижение будет тяжело даваться. Если и возможна прибыль, то небольшая. Постарайтесь не влезать в долги, так как будет трудно их возвращать.

Козерог

Сколько бы денег у Козерогов ни было, они способны вложить их в смелые проекты, рискованные предприятия. Упрекать в финансовых неудачах и наказывать себя вовсе не стоит. Вы были совершенно правы, когда проявляли предприимчивость, и вам следует делать это и впредь.

Водолей

В этот день усталость возьмет свое, a активность значительно снизится. Возможно, вам помогут отвлечься новые знакомые, обладающие непререкаемым авторитетом. Это будут люди, занимающие более высокое социальное положение.

Рыбы

День символизирует помощь, благотворительность, милосердие. Оказав помощь в трудной ситуации, Рыбы, не задумываясь, сделают это еще раз. Не нужно ждать горячей благодарности за свои благие дела. Не обижайтесь, если окружающие оставят без внимания ваши хлопоты и заботы. Благотворительность должна быть отмечена скромностью.