Астролог назвал три знака Зодиака, которым звезды сулят сказочное везение в сентябре

Какие знаки Зодиака станут успешными в различных сферах жизни, читайте в гороскопе от Павла Глобы.

Гороскоп от известного астролога Павла Глоба поведает, кого из представителей зодиакальных созвездий ждет невероятное везение в сентябре 2019 года.

По его прогнозу, в первом месяце нынешней осени более всего повезет представителям трех знаков Зодиака, передает Styler.

Стрельцы

Первыми счастливчиками сентября, по мнению астролога, станут Стрельцы. Этот месяц отлично подходит для налаживания нужных связей и служебного продвижения. В личной жизни у Стрельцов также будет все замечательно. Прирожденная харизма этого знака будет притягивать к нему других людей и радовать вашу вторую половинку.

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Скорпионы

Представители этого знака Зодиака также вошли в число везунчиков сентября. Эксперт считает, что в этом месяце они, как никогда, почувствуют поддержку близких людей. В этот период для Скорпионов станут актуальными домашний уют, который подарит им массу положительных эмоций. Во второй половине сентября можно смело отправляться в путешествие.

Рыбы

Сентябрь наполнит Рыб жизненными силами и энтузиазмом. Положение планет подарит им огромные ресурсы для воплощения в жизнь любых начинаний. Причем удача будет сопутствовать Рыбам целый месяц. Это время особенно благоприятно для новых знакомств и карьерных амбиций. Эксперт советует не упускать потрясающий шанс сентября и активно "брать быка за рога".

Ранее астролог Павел Глоба выделил четыре знака Зодиака, которым, по его словам, повезет на этой неделе, 12-18 августа.