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Гороскоп на неделю: астролог назвал четыре знака Зодиака, которых ждет успех

06:31, 13 августа 2019
Астрология
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По словам астролога, удача ждет четыре знака Зодиака / фото zak-kor.net

Он выделил четыре знака Зодиака, которым, по его словам, повезет на этой неделе, передает SlovoFraza.

Телец

Самыми удачными днями для Тельца могут стать понедельник, вторник и 16 августа. Это очень яркая и позитивная неделя для тех, кто родился под этими звездами. Павел Глоба советует Тельцам научиться доверять внутреннему голосу, потому что звезды усилят их интуицию. Также полезные советы могут давать окружающие люди. К ним тоже следует прислушиваться. Эта неделя идеально подходит для смены обстановки, для путешествий, начала отдыха, романтики и любви, а также для общения с близкими. Очень повезет семейным представителям этого знака Зодиака.

Рак

Большая удача ожидает тех, кто находится в поисках или на самом раннем этапе влюбленности. Эта неделя идеально подходит и семейным представителям Знака. Им стоит почаще обращать внимание на близких людей. Повышенный уровень позитивной энергии ожидается в последние три дня недели. В это время можно заниматься любыми делами, начиная с работы и заканчивая уборкой, отдыхом. 

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Весы

Самыми позитивными и продуктивными днями для большинства представителей этого знака станут среда и четверг. 14 и 15 числа можно смело браться за новые начинания, знакомиться с людьми, влюбляться, флиртовать. Людям этого Знака может захотеться изменить прическу, стиль, обновить гардероб. Это будет положительно отражаться на ведении бизнеса, на работе и любовной сфере. 

Козерог

У Козерогов благоприятным будет самый конец недели — три последних дня. Это не значит, что в начале недели им придется оставить все свои дела и затаиться. Могут появиться новые задачи и дела по дому, но они помогут в какой-то степени настроиться на нужный лад. В финансовой сфере Козерогов ждут большие победы и удача. Можно тратить деньги на что угодно и когда угодно. 

Ранее астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым не повезет на этой неделе.

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Теги: #астролог#Гороскоп