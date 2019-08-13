Гороскоп на неделю: астролог назвал четыре знака Зодиака, которых ждет успех

Среди счастливчиков, по словам астролога, четыре знака Зодиака.

Астрологический прогноз на 12-18 августа 2019 года дал знаменитый астролог Павел Глоба.

Он выделил четыре знака Зодиака, которым, по его словам, повезет на этой неделе, передает SlovoFraza.

Телец

Самыми удачными днями для Тельца могут стать понедельник, вторник и 16 августа. Это очень яркая и позитивная неделя для тех, кто родился под этими звездами. Павел Глоба советует Тельцам научиться доверять внутреннему голосу, потому что звезды усилят их интуицию. Также полезные советы могут давать окружающие люди. К ним тоже следует прислушиваться. Эта неделя идеально подходит для смены обстановки, для путешествий, начала отдыха, романтики и любви, а также для общения с близкими. Очень повезет семейным представителям этого знака Зодиака.

Рак

Большая удача ожидает тех, кто находится в поисках или на самом раннем этапе влюбленности. Эта неделя идеально подходит и семейным представителям Знака. Им стоит почаще обращать внимание на близких людей. Повышенный уровень позитивной энергии ожидается в последние три дня недели. В это время можно заниматься любыми делами, начиная с работы и заканчивая уборкой, отдыхом.

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Весы

Самыми позитивными и продуктивными днями для большинства представителей этого знака станут среда и четверг. 14 и 15 числа можно смело браться за новые начинания, знакомиться с людьми, влюбляться, флиртовать. Людям этого Знака может захотеться изменить прическу, стиль, обновить гардероб. Это будет положительно отражаться на ведении бизнеса, на работе и любовной сфере.

Козерог

У Козерогов благоприятным будет самый конец недели — три последних дня. Это не значит, что в начале недели им придется оставить все свои дела и затаиться. Могут появиться новые задачи и дела по дому, но они помогут в какой-то степени настроиться на нужный лад. В финансовой сфере Козерогов ждут большие победы и удача. Можно тратить деньги на что угодно и когда угодно.

Ранее астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым не повезет на этой неделе.