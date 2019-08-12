Астролог назвал три знака Зодиака, которым не повезет на этой неделе

От некоторых знаков Зодиака удача отвернется на этой неделе.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп для представителей всех знаков Зодиака на неделю с 12 по 18 августа.

При этом он выделил три знака Зодиака, которым, по его прогнозам, не повезет, пишет SlovoFraza.

Лев

У Львов в конце рабочей недели ожидается энергетический застой и всплеск негатива. Душевное здоровье превыше всего, поэтому важно научиться отдыхать и заниматься любимыми делами почаще, несмотря на то, что вокруг много важных неотложных обязанностей. Львам потребуется быть чуть более самостоятельными сейчас. И в любви, и в делах им потребуется решительность, без которой все мысли и идеи бесполезны и не имеют смысла.

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Дева

У Дев будет немного меньше удачи, чем обычно. Особенно трудным окажется период с 16 августа до конца недели. Если какая-то работа или деятельность не приносит удовлетворения и позитивных плодов, то лучше эту работу вовсе прекратить. Никаких новых дел начинать пока не стоит, потому что звезды и планеты в не самом лучше положении. Также астролог советует не встревать в конфликты, не критиковать окружающих.

Скорпион

В целом вся неделя будет немного нервной и динамичной, что приведет к некоторым неурядицам, срывам некоторых планов. Скорпионам лучше продумывать всё максимально детально и не бояться тратить чуть больше времени на планирование. Некоторые дела на работе и дома могут замедлиться.

Ранее астролог Павел Глоба дал прогноз на последний месяц лета и назвал четыре знака Зодиака, которые разбогатеют.