Гороскоп на неделю: астрологи рассказали, что звезды сулят каждому знака Зодиака

Астрологи составили гороскоп на неделю с 12 по 18 августа.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа поможет вам достичь поставленных целей, говорят астрологи.

На этой неделе не всем людям будет везти одинаково. Некоторым знакам Зодиака и вовсе придется перестроиться с движения вперед на максимальную защиту и осторожность, передает SlovoFraza.

Овен

У Овнов на этой неделе возможны частые перепады настроения, но при должной осторожности никаких проблем в общении на работе и дома не возникнет. Лучше не делиться своими эмоциями, а временно оставить их в себе. Самыми позитивными днями для романтики, общения и встреч станут вторник и среда. Остерегаться стоит воскресенья.

Телец

Эта неделя идеальна для поиска второй половинки или укрепления уже существующих отношений. Самый лучший день для романтических встреч и знакомств — 14 августа. Проводить больше времени с любимым человеком стоит в период с 16 по 18 августа. Можно начинать новые проекты в бизнесе и на работе, а также завершать отложенные на потом дела.

Близнецы

Близнецам на этой неделе придется выложиться по полной программе, чтобы добиться своего. Астрологи советуют держать всё под контролем, не упускать деталей. Важные задачи лучше решать в одиночку, без чьей-либо помощи. Очень важный момент для Близнецов — наличие самокритики.

Рак

Для Раков звезды и планеты откроют все возможные двери, но придется выбрать только один путь. Угнаться за двумя зайцами не получится. Ракам удастся побороть страх неизведанного.

Лев

У влюбленных Львов может начаться кризис отношений. Чтобы преодолеть его без неприятных последствий, придется сфокусировать все внимание на возникшей проблеме. Желательно заниматься злободневными делами и не начинать ничего нового, пока тучи не рассеются. Настойчивость — не лучшая тактика в этот период.

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Дева

Для Дев наступает хороший период, в который может произойти что-то позитивное. Это не значит, что нужно пытаться преуспеть сразу во всем. Девам нужна размеренность, осторожность, наблюдательность. В отношениях с окружающими людьми Девам потребуется больше отзывчивости. Если кто-то будет просить о помощи, не стоит сразу отказывать.

Весы

В начале недели Весов могут ожидать негативные эмоции, отрицательные мысли. В среду ситуация кардинально изменится, так как планеты станут более динамичными. В середине недели можно сменить обстановку, отправиться за покупками, сделать себе приятный подарок.

Скорпион

Опрометчивые поступки на этой неделе приведут к негативным последствиям, так как Уран начнет ретроградное движение. Уходить в крайности нельзя, поэтому трусость и бездействие тоже не принесут ничего хорошего. Для поднятия настроения можно заняться домашними делами, наведением порядка. Начинать ремонт или переезд пока не стоит.

Стрелец

Лишним грузом для Стрельцов станут мысли о прошлом. Это главный враг движения вперед. Чтобы неделя не закончилась на минорной ноте, лучше успеть завершить все основные дела на работе и дома до субботы, а выходные полностью посвятить отдыху, общению, смене обстановки. Эта неделя будет крайне динамичной и располагающей к работе и делам, поэтому астрологи советуют сфокусироваться на этом уже с самого утра понедельника.

Козерог

Козерогам лучше действовать осторожно: нужно присмотреться к ситуации и дождаться удобного момента для рывка вперед. Чтобы повысить вероятность воплощения планов в жизнь, следует держать их в секрете. Козерогам понадобится рациональный подход к делам, потому что риски и авантюры не приведут к желаемому результату.

Водолей

У Водолеев начинается период максимальной финансовой активности, удачи в делах и в работе. Вполне возможно, что на этой неделе их энтузиазм и продуктивность заметит начальство. Можно получить повышение или приятную благодарность, прибавку к зарплате. Они нормализуют движение финансовых потоков и привлекут больше удачи.

Рыбы

Жизнь Рыб на этой неделе может сильно измениться. Не нужно нести за собой лишний груз в виде обид и переживаний. Лучше сфокусироваться на важных делах и оставаться в тонусе, быть готовыми к общению, совместной работе, обмену позитивной энергией.