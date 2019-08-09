Астролог дала прогноз на День Независимости

Стало известно, каким будет День Независимости, 24 августа, с точки зрения астрологии.

Что обещает украинцам главный государственный праздник страны – День Независимости, рассказала астролог Марина Скади.

24 августа состоится важное астрологическое событие – Венера соединится с Марсом в знаке зодиака Дева. Венера отвечает за женственность, а Марс – за воинственность. Встреча этих двух планет обещает нам необыкновенную энергию, рассказала астролог, слова которого передают "Факты".

Читайте такжеГороскоп на 9 августа 2019: астрологи рассказали, что звезды сулят каждому знака Зодиака

В этот день общение будет складываться непринужденно, хороший день для гостей. Это — отличное время для того, чтобы пересмотреть свою жизнь, взглянуть на нее со стороны, прогнозирует Скади.

"Хорошо будет протекать работа с информацией, повысится способность к обучению, к любым интеллектуальным занятиям. Появится возможность записаться на курсы, о которых давно мечтали. Вы все будете успевать, есть шанс легко справиться с кучей мелких текущих проблем. Хорошо заняться куплей-продажей, 24 августа для этого подходящее время. Удачно будут складываться короткие деловые поездки", - утверждает астролог.

По ее словам, 24 августа не стоит принимать важных решений. Есть вероятность стать жертвой мошенников или попасть в неприятную ситуацию, связанную с деньгами, потерять билеты или документы. Также, говорит Скади, не стоит отправляться в дальнюю дорогу.

Ранее известный астролог Павел Глоба составил прогноз для всех знаков Зодиака на август. Он рассказал, кому больше всего повезет в деньгах, любви, карьере, а кому стоит быть осторожными.