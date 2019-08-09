Гороскоп на завтра: астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака 10 августа

Астрологи дали подробный гороскоп на субботу, 10 августа, для всех знаков Зодиака.

Завтра, 10 августа, звезды неожиданно могут напомнить вам о старых обидах или неприятных моментах, говорят астрологи.

Как говорится в астропрогнозе на 10 августа, легче обычного будут даваться умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания, передает 1001goroskop.

ОВЕН

Овен рискует в полной мере испытать на себе все прелести поговорки: "Охота пуще неволи". Какие-то его интересы (совсем не обязательно важные) увлекут его настолько, что он забудет обо всем остальном. Так что исход дня зависит исключительно от того, чем конкретно увлечется Овен. Велик шанс потратить день на полнейшую ерунду.

ТЕЛЕЦ

У Тельца возникнет неодолимый соблазн пожалеть себя. И неважно, если серьезных поводов для этого нет. Тельцу достаточно даже маленькой обиды для того, чтобы в душе она выросла в грандиозную обидищу. Поддавшись этому порыву, Телец рискует весь день провести в мрачном настроении.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам самое время заняться накопившимися делами: их работоспособность и активность будут на высоте! Мысли в этот день будут работать быстрее и лучше обычного, вдобавок Близнецы почувствуют повышенную способность к концентрации внимания.

РАК

Раку легче обычного будут даваться дела, требующие кропотливого внимания и терпения. Все, что касается учебы, составления отчетов, планов, графиков и т.д. обещает радовать вас своими результатами. А вот в эмоциях все будет не так безоблачно.

ЛЕВ

Лев может испытать странное желание продемонстрировать окружающим свое оскорбленное достоинство. И неважно, есть ли у Льва реальные поводы для обид, все равно мысли о том, что его таланты остались недооцененными, раз за разом будут портить Льву настроение.

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ДЕВА

Деве все свободное время лучше провести дома. А еще лучше – побыть одной или в кругу самых близких людей. В противном случае, у Девы завтра то и дело могут возникать досадные недоразумения, провоцируя множество обид и огорчений.

ВЕСЫ

Неосторожное поведение Весов может стать источником великого множества обид и конфликтов. В первую очередь, причиной этого может быть излишняя разговорчивость или неуместное чувство юмора, проснувшееся завтра у Весов.

СКОРПИОН

Мысли Скорпиона будут часто вращаться вокруг денег и финансового благополучия, вплоть до того, что он рискует зациклиться на этой теме. Чтобы лишний раз не огорчаться, постарайтесь поменьше акцентироваться на негативных моментах.

СТРЕЛЕЦ

Стрелец будет настолько погружен в свои собственные планы, что заметить чьи-либо возражения просто не сможет. А зря: иногда и от окружающих можно услышать полезную подсказку. И вообще для Стрельца завтра лучше не вступать в споры: обид будет много, а толку ноль.

КОЗЕРОГ

Кто-то из окружающих попытается эксплуатировать сострадательность Козерога! Сострадательность же, как назло, у Козерога в этот день обострится. Так что у всех желающих есть шансы поиграть на тонких струнах его чувствительной души.

ВОДОЛЕЙ

Водолей весь день проведет в своем внутреннем мирке. Впрочем, этот мирок будет весьма привлекателен и наполнен множеством феерических красок и образов. В такие дни хорошо бывает помечтать, заняться каким-нибудь творчеством, посидеть в уютном кресле с книжкой в руках.

РЫБЫ

Рыбы рискуют с головой уйти в решение своих текущих вопросов. И совсем не обязательно, что эти вопросы будут серьезными и важными. Скорее наоборот, завтра любая мелкая проблема может захватить внимание Рыб настолько, что покажется грандиозной.