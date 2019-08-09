"Непростой месяц": астролог предупредила о сложных периодах в августе

Не лишним будет соблюдать осторожность везде и во всем, считает астролог.

Август только начался, а в мире уже произошло несколько трагических событий. Так, массовые расстрелы в США унесли несколько десятков жизней.

О том, как теракты связаны с движением небесных тел, рассказала астропсихолог Валентина Виттрок, пишут "Факты".

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"Август - месяц непростой, - говорит Валентина, - последний летний месяц всегда был чрезмерно агрессивным, и нынешний год в этом смысле не исключение. Большая часть августа проходит под знаком Льва, который, образно говоря, является вулканической породой. Люди и события, находящиеся под знаком Льва, время от времени становятся взрывоопасными. Так что массовые расстрелы в разных городах США - это «пожар по плану»: агрессия, которая энное время копилась у людей, нашла свой выход. К счастью, так реагируют далеко не все, поэтому ежедневные теракты нам не грозят, но с астрологической точки зрения они объяснимы и, более того, ожидаемы".

Не лишним будет соблюдать осторожность везде и во всем, считает астролог.

"Не факт, что вы станете свидетелем или жертвой расстрела в кинотеатре или торговом центре, но риск нарваться на агрессивного человека, предпочитающего решать вопросы не вербально, а при помощи физической силы, велик. Поэтому, увидев, что конфликтная ситуация в супермаркете или общественном транспорте накаляется, лучше отойдите в сторону - последствия могут быть непредсказуемыми и неприятными. Кстати, все вышесказанное касается и сил природы. В августе вероятны природные катаклизмы, преимущественно связанные с огнем и землей - крупные пожары, пробуждение вулканов и землетрясения", - говорит она.

А с 16 августа, когда Луна зайдет в «мокрый» знак Рыб, возможны катастрофы, связанные с водой - как природные, к которым относятся мощные ливни и наводнения, так и техногенные - например, разрушение дамб, вследствие чего тонны воды могут обрушиться на населенные пункты, предупреждает Виттрок.

"Венера на сорок дней скрылась из видимости, и людям придется жить в «бесчувственном» состоянии. Не стоит удивляться охлаждению отношений, которые еще вчера казались пламенными, и равнодушию, которое одолеет людей по отношению как к окружающим, так и к происходящим событиям. Если вы почувствуете холодность со стороны любимого человека, не спешите на него обижаться - скорее всего, он ощущает такое же отношение с вашей стороны: охлаждающее влияние Венеры коснется всех без исключения", - отмечает астролог.

"Советую обратить внимание на то, что 19 августа вспыльчивый и скандальный Марс перейдет в знак Девы. Это говорит о том, что людям свойственно будет во всем обращать внимание на детали, игнорируя общую картину, что может сместить приоритеты и стать причиной ошибок как в профессии, так и в личной жизни. Противостоять этому трудно, но можно: не стоит зацикливаться на мелочах, по ним невозможно будет составить объективное представление о происходящем. Какими бы убедительными ни были детали, не судите только по ним - ищите и другие основания для окончательных выводов. Еще одно влияние на нас Марса в Деве - наша страсть к критике, которой будут подвергаться все без исключения. Опасность такого поведения в том, что критика, особенно если для нее нет достаточных причин, может обратиться против самого критикующего. И тем более не стоит, закусив удила, указывать на ошибки и недостатки своему начальству - так недолго и без работы остаться", - предупредила астролог.