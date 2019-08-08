Гороскоп на 8 августа 2019 для всех знаков Зодиака: астролог назвал главных везунчиков и лузеров дня

Астролог Павел Глоба дал прогноз для всех знаков Зодиака на 8 августа. По его словам, неудачниками дня станут Тельцы, а счастливчиками - Скорпионы и Рыбы.

8 августа – хорошее время для деловых переговоров и посещения различных мероприятий, говорит астролог Павел Глоба.

Как говорится в его астропрогнозе, в четверг произойдут неожиданные события, которые могут повлиять на вашу личную или профессиональную жизнь, передает SlovoFraza.

Неудачниками дня, судя по прогнозу Глобы, станут Тельцы, а счастливчиками - Скорпионы и Рыбы.

Овен

Овну необходимо заниматься умственным, а не физическим трудом. И пользы будет больше, и радости. Напряжение в отношении с родственниками спадет, поэтому можно смело планировать поездки и покупки.

Телец

Вероятны травмы – как бытовые, так и производственные, транспортные. Если в первом случае под угрозой хозяйки, изобретающие рецепты фирменных блюд, то во втором – дети и пожилые люди.

Близнецы

У вас будет возможность реализовать задуманное и шанс преуспеть в совершенно новом деле. Однако действовать нужно быстро. День неблагоприятен для любви.

Рак

Звезды рекомендуют Раку следить за питанием, особенно, если имеются хронические заболевания желудка. Высокая эффективность в работе позволит поднять финансовый уровень.

Лев

Этот четверг Львы скорее всего проведут в соответствии со своими желаниями. Не исключено, что многие займутся хобби или посвятят день творчеству.

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Дева

Дел у вас много, но старайтесь работать без спешки. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают вам добра. Постарайтесь не срывать плохое настроение на ближайшем окружении.

Весы

У Весов будет несколько попыток уладить финансовое положение. Но, ни одна из них не решится без поддержки близких друзей. Продажа имущества и покупка жилья увенчаются успехом.

Скорпион

Возможно, вас ждет сюрприз от человека, от которого вы этого совсем не ожидаете. События этого дня могут круто изменить вашу жизнь.

Стрелец

Не давайте сами никаких обещаний и не верьте на слово окружающим. Не занимайтесь тем, о чем вы имеете смутное представление, а также не посещайте места, где можете угодить в неприятную ситуацию.

Козерог

Звезды рекомендуют Козерогу быть осторожным во время поездки в другой город. Если вы тщательно подготовите документы на оформление предпринимательства, то личный бизнес принесет успех.

Водолей

Этот день не подходит для того, чтобы проводить время в компании с друзьями, заставляя любимых волноваться за вас, не зная, где вы и что с вами.

Рыбы

Для вас идет благополучный период, который внесет яркие краски практически во все области профессиональной деятельности. Наиболее удачно будут складываться переговоры.