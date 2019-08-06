Гороскоп на завтра: астролог рассказал, что ждет знаки Зодиака 7 августа

Астролог выделил два знака Зодиака, которые станут счастливчиками 7 августа.

Астролог Павел Глоба дал астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на 7 августа. Он говорит, что эта дата — удачное время для работы.

Среди счастливчиков этого дня - Тельцы и Козероги, неудачниками станут Раки, Девы, Весы и Водолеи, передает SlovoFraza.

Овен

Звезды могут подтолкнуть Овнов к авантюрам, непродуманным поступкам, неоправданному риску. Не рассчитывайте на выигрыш в казино, который позволит вам купить квартиру или машину. Самое время заняться домашними хлопотами, ремонтом, началом строительства.

Телец

7 августа Тельцы могут завязать перспективные и долгосрочные знакомства, а также добиться не менее долгосрочных заказов. Направьте все усилия на то, чтобы добиться желаемого.

Близнецы

Нервозность и эмоциональность сделают некомфортным ваше пребывание на работе, а в одиночестве Близнецов могут одолевать мрачные мысли. Подписание документов вряд ли состоится или пройдет не на ваших условиях. Не планируйте поездок и мероприятий. Займитесь обычными хлопотами, дабы обрести недостающее чувство гармонии и равновесия.

Рак

Этот день может ознаменоваться неприятными контактами с органами защиты правопорядка. Вероятны ошибки в оформлении документов или их потеря. Обратите внимание на законность предпринимаемых вами действий, не пытайтесь быть умнее всех, потому что в результате ваша самонадеянность обернется против вас.

Лев

В этот день у вас может войти в привычку плотно поесть, особенно перед сном. Возможно, для вас будет неприятным предупреждением то, что привычка есть перед сном вредна для здоровья.

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Дева

Не исключены трения с руководством, с представителями государственных структур. От вас потребуются выдержка и способность идти на компромиссы.

Весы

Положение планет не способствует быстрому и эффективному выполнению намеченных планов. Это плохая пора для начала любого дела, поездки, смены места жительства.

Скорпион

Звезды не благоприятствуют началу новых дел – они наверняка закончатся ничем. Однако могут произойти события, которые явятся результатом приложенных ранее усилий или поставят точку в каком-либо деле. Не принимайте ответственных решений в бизнесе и профессиональных делах.

Стрелец

Вероятен конфликт финансовых интересов. Близкие люди окажут существенную поддержку. Вам лучше обсудить все сложные финансовые вопросы, нежели отмалчиваться.

Козерог

Вас ожидают успех в делах недвижимости, торговой и посреднической деятельности, а в сфере информации – интересные публикации. Беритесь за дело – научные труды и статьи могут стать началом важного этапа в вашей жизни.

Водолей

Вторая половина дня будет для вас очень неприятной, полной опасных неожиданных ситуаций, агрессивности, столкновения с криминалом. 7 августа старайтесь ничего крупного не приобретать, день не располагает и к вложению денег. Начинать какие-либо серьезные дела не рекомендуется, так как они заранее обречены на провал.

Рыбы

День символизирует сомнение, неуверенность в себе и своем будущем. На самом деле вам хочется ответить “нет”, но вы не знаете, как сделать, чтобы из этого получилось что-то стоящее. Злясь на собственную нерешительность, вы загоняете себя в строгие рамки: только интересы семьи и никакой личной жизни. Не стоит этого делать.