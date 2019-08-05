Гороскоп на 6 августа 2019: Овну звезды обещают бурю эмоций, а Девам - проблемы с деньгами

Не удивляйтесь, если многие из окружающих завтра будут, что называется «на взводе».

Завтра гороскоп буквально переполнен флюидами бурных страстей и переживаний. Переменчивость настроения, спонтанность поступков и чувств, яркая эксцентричность – все это может быть следствием наэлектризованного эмоционального фона дня. Не удивляйтесь, если многие из окружающих завтра будут, что называется «на взводе», остро реагируя на все, что происходит вокруг. Звезды советуют в этой связи не задевать чужих чувств и интересов – это может окончиться плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.

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Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра в течение дня Овен не раз может испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у него настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в его душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства не бушевали в сердце Овна, завтра лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А возможно и нет.

Телец

Завтра весь день Телец может быть подвержен такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Тельца тоже будут проблемы, однако его реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным завтра для Тельца было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у него все равно не получится.

Близнецы

Завтра Близнецы могут быть захвачены неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день они будут стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажутся в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто – достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Близнецам не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.

Рак

Завтра Раку лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа завтра может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!

Лев

Завтрашний день у Льва обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег, а также размышлений о том, почему всего этого Льву так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Лев и сам не заметит, как приукрасит свои достоинства настолько, что надолго обретет славу фантазера.

Дева

Вот день, когда благополучие Девы может решительным образом измениться, – и не обязательно в лучшую сторону! Завтра ей как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Деве также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание завтра может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.

Весы

Завтра планы Весов могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Весы не хотят оказаться у разбитого корыта, им не мешает быть завтра скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы – это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.

Скорпион

Завтра обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Скорпиона, вынуждая его плыть против течения. Сам же Скорпион в эти моменты может испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Скорпион рискует набить завтра немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется!

Стрелец

Завтра день у Стрельца полностью будет зависеть от того, с какой ноги он встанет. Встанет с нужной – день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Ну а встанет не с той ноги – весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?

Козерог

Завтра Козерогу потребуется вся его выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Козерога. Одним словом, в этот день Козерогу лучше избегать любых сильных эмоций. А если он все же почувствует, что вот-вот готов взорваться, ему надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до послезавтра. Послезавтра будет легче.

Водолей

Завтра Козерогу потребуется вся его выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Козерога. Одним словом, в этот день Козерогу лучше избегать любых сильных эмоций. А если он все же почувствует, что вот-вот готов взорваться, ему надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до послезавтра. Послезавтра будет легче.

Рыбы

Завтра Рыбам не стоит распалять свои страсти, так как это за них будут делать другие. Весь день Рыбам будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на их нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полным-полно своих собственных дел. Ну а на нервах Рыб они будут играть только время от времени.