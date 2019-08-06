Гороскоп на неделю: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет успех

Среди счастливчиков недели - пять знаков Зодиака.

Астрологический прогноз на 5-11 августа 2019 года дал знаменитый астролог Павел Глоба.

Он выделил несколько знаков Зодиака, которых, по его словам, ждет успех на этой неделе, передает SlovoFraza.

Близнецы

Первые два дня недели будут очень позитивными для представителей этого знака Зодиака. Это будет идеальное время для путешествий, смены обстановки, новых знакомств в интернете, а также для грандиозных покупок. Пришло время сделать самим себе нечто приятное и полезное. Можно заняться личными делами, попробовать найти новую работу или увлечение.

Лев

У Львов будет аж четыре очень благоприятных дня — понедельник, вторник, а также 9 и 10 августа. В эти дни им лучше не отлынивать от работы и сосредоточиться на новых делах. На этой неделе Львы могут стать более уверенными в себе, более харизматичными и обаятельными. Это очень хорошо скажется на любовной сфере, на успехах во флирте и знакомствах.

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Дева

У Дев эта неделя будет идеальной для любви и романтики. Это касается не только тех, кто уже нашел вторую половинку, но и тех, кто этим занят прямо сейчас. Что касается семейных отношений, то в них Дев ожидает большая удача, однако не стоит торопить события и терять голову.

Весы

У Весов на этой неделе будет много новых возможностей, а также хорошее настроение и удача. Астролог отмечает, что на этой неделе у Весов может получиться сильно изменить свою жизнь в положительную сторону. Для этого потребуется немного смелости, веры в себя и удачи, которая посетит их 9 и 10 августа.

Водолей

У представителей этого Знака Зодиака неделя может выдаться очень насыщенной и позитивной. 5, 6, 9 и 10 августа Водолеев ждет большая удача, причем во всех сферах жизни.

Ранее астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым не повезет на этой неделе.