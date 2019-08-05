Астролог назвал три знака Зодиака, которым не повезет на этой неделе

По словам астролога, некоторым знакам Зодиака придется несладко на этой неделе.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп для представителей всех знаков Зодиака на неделю с 5 по 11 августа.

При этом он выделил знака Зодиака, которым, по его прогнозам, не повезет в этот период, пишет SlovoFraza.

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Телец

Тельцам на этой неделе лучше не рисковать. Это касается всех сфер жизни и всех ее граней. Павел Глоба советует не принимать поспешных решений в любви и в делах, принимать на веру всё, что говорят люди, игнорировать советы авторитетных личностей и мудрых людей. Придется много встречаться с проблемами, решать неурядицы и отражать нападки врагов, негативных мыслей. Дома лучше не затевать ремонта или переезда, глобальной уборки.

Рак

Начнется неделя с минорной ноты, потому что в понедельник могут появиться множественные неурядицы и проблемы во всех сферах жизни. Многие Раки станут более ревнивыми и завистливыми.

Скорпион

7 августа стоит опасаться конфликтных ситуаций, ругани и негатива. Большие проблемы в этот день и в целом в середине рабочей недели могут настать в личной жизни — в отношениях со второй половинкой, родителями, детьми.

Ранее астролог Павел Глоба дал прогноз на последний месяц лета и назвал четыре знака Зодиака, которые разбогатеют.