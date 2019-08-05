Гороскоп на неделю: астролог рассказала, что ждет каждый знак Зодиака

Звезды в этот период будут полностью на вашей стороне, поэтому не упустите шанс проявить себя.

Первая неделя августа будет очень насыщенной для всех знаков Зодиака, ведь как раз с 5 по 11 число нас встретит растущая Луна.

Это - благоприятное время для новых начинаний, рассказала ТСН астролог Марина Скади.

ОВЕН

Можете рассчитывать на успешное решение юридических дел, материальную помощь, на идейную поддержку начальника, влиятельных лиц и покровителей, особенно среди представителей противоположного пола.

ТЕЛЕЦ

В это время вам свойственно эмоциональное самоутверждение. Становитесь особенно чуткими к знакам внимания, хвале в свой адрес, стремитесь получить от жизни все возможные радости. Благоприятное время для презентаций, выставок, демонстрации своих артистических способностей или достижений.

БЛИЗНЕЦЫ

Успешная неделя для работы в непосредственном контакте с людьми так, как именно сейчас, вы способны обрести популярность и доверие народа. Старайтесь не погружаться в свои мысли и не фиксироваться на личных проблемах, иначе рискуете не заметить опасности.

РАК

Постарайтесь не переутомляться из-за поездок и общения с большим количеством людей. Настойчивость в выражении своих идей и интересов является необходимым фактором успеха в этот период.

ЛЕВ

Это хороший период для любви, брака, для закрепления дружбы с противоположным полом, проведения презентаций, вечеров, встреч. Возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность. Вы можете воспользоваться этим для установления контактов с противоположным полом как с начальством, так и подчиненными или деловыми партнерами.

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ДЕВА

Благополучный период для деловых переговоров, получения знаний, подписания соглашений или же для творчества во всех сферах ваших интересов. Вам удастся эффектно выразить ваши идеи, ввести на работе некоторые новшества и усовершенствования, оптимальным образом организовать применение умственного потенциала ваших сотрудников.

ВЕСЫ

Период благоприятен для привлечения внимания к своим делам влиятельным лиц. От них можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной и финансовой. В проигрыше вы не останетесь, если заключите в этот период сделку, подпишите контракт.

СКОРПИОН

Проявляете страсть во всем, что вами планируется и задумывается. Вы становитесь более активными, чем в другие периоды, более критичны, нетерпимы, капризны. Только усилие воли помогает выходить из кризисных состояний. Усиливаются сомнения, недоверие и подозрительность. Надо, по возможности, не поддаваться ревности и не подавать к ней повода.

СТРЕЛЕЦ

Проявляется склонность к риску, демонстрации собственной отваги. Вы способны легко увлечь, заразить энтузиазмом, но этот энтузиазм недолговечен и поверхностен. Улучшается самочувствие, что хорошо сказывается на физической форме. Возрастает потребность в движении, спортивных занятиях, физической работе. Плохо переживаются всякие ограничения, особенно, детьми.

КОЗЕРОГ

Период исправления ошибок, после чего вы сможете двинуться дальше и достигать результатов. Ощущаете растущую потребность в признании ваших талантов, способностей и самое главное — ваших усилий и достижений. Вы склонны к разочарованию и унынию, если эти чувства неоправданны. Ваши достижения очевидны для окружающих, но даже если ими демонстративно не восхищаются и не расточают похвалы в ваш адрес, не должно страдать ваше самолюбие и занижаться самооценка.

ВОДОЛЕЙ

Особенно трудно протекает деловое общение с представителями противоположного пола. Погоня за удовольствиями мешает вам работать. Не допускайте перерасхода бюджета. Отложите заключение сделок и договоров, подписание важных бумаг, улаживание юридических вопросов.Не стоит обращаться в официальные инстанции, лучше отказаться от торжественных приемов, светских вечеров.

РЫБЫ

Погружённость в себя нередко мешает исполнению рабочих обязанностей, так как влечёт рассеянность и замедленность реакций. Склонность к воспоминаниям, анализу прошлых событий. Вас интересуют не только свои эмоции и собственные поступки, но и все, что происходит в жизни других людей. Настроение ваше излишне мистично: вам кажется, что происходящее с вами и окружающими имеет свой тайный смысл, что мир полон знаков и символов.

Ранее астролог Тамара Глоба составила прогноз на август 2019 года для всех знаков Зодиака. Она выделила два знака - Скорпионов и Рыб, - которых, по ее словам, ждет успех в последний месяц лета.