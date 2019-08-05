Астролог назвал главные опасности недели 5-11 августа

Астролог Влад Росс составил гороскоп на неделю 5-11 августа.

Первые два дня недели будут все еще связаны с новолунием.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

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"5-6 августа возможны новые удачные решения с хорошими перспективами. Также в это время могут быть неожиданные легкие повороты судьбы. Можно заключать соглашения и достигать договоренности", - отметил Росс.

Но позитивный период с новыми решениями и благоприятными поворотами судьбы уже 8 августа сменится сложным.

"В это время две дальние планеты изменят свое движение: Юпитер 11 числа повернет и станет директным, и Уран 12 числа сделает разворот в противоположную сторону, изменив свое движение с директного на ретроградное. В связи с этим с 8 по 14 августа можно почувствовать психологическое напряжение. В это время у многих будет расшатана нервная система, может начаться депрессия, подавленность. Многие будут не удовлетворены текущим положением дел, но при этом будут осознавать отсутствие возможности заняться чем-либо новым. Звезды указывают на вероятный рост количества самоубийств в это время", - предупредил астролог.

Кроме того, Росс предупредил о высокой аварийности в конце неделе - 10 и 11 августа.

"Меркурий будет в квадрате к Урану. Поэтому выходные будут не очень благоприятными для путешествий и дороги", - резюмировал он.