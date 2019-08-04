Гороскоп на август: астролог назвал знаки Зодиака, которые сказочно разбогатеют

Гороскоп на август 2019 от астролога Павла Глобы расскажет, какие знаки Зодиака разбогатеют.

Финансовый гороскоп на август 2019 готовит некоторым знакам Зодиака приятные сюрпризы и сулит в скором времени существенные денежные поступления.

В прогнозе астролога Павла Глобы на последний месяц лета названы четыре знака Зодиака, которые разбогатеют, передает РБК-Styler.

Овен

Овны по праву могут считать себя главными везунчиками августа 2019 - им улыбается удача и на любовном, и на финансовом фронтах. В то же время такие "бонусы" вполне заслужены, так как в предыдущие месяцы представителям этого знака Зодиака приходилось добиваться успеха со значительным усердием. Теперь звезды наградят самых трудолюбивых Овнов особым положительным зарядом энергетики, которая как магнит сможет притянуть к себе деньги. Это может проявиться как в солидной премии, так и в хорошем заработке от удачной сделки.

Астролог рекомендует не лениться в этот период и не отказываться от подвернувшихся "халтур" - еще немного вашего усердия и напора, и можно будет устроить себе долгожданный отдых, причем с размахом, так как полученные средства с лихвой могут перекрыть траты на курорты.

Весы

У Весов финансовый успех в первой половине августа 2019 будет связан с поистине сказочным везением, которое можно без труда перенаправить на достижение экономического благополучия. В астрологическом прогнозе говорится, что форnуна будет буквально идти с представителями этого знака Зодиака рука об руку, и даже вести за собой.

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Козерог

Козероги в августе 2019 должны помнить, что нет ничего невозможного. Финансовый гороскоп сулит представителям этого зодиакального круга в период начала нового цикла после месяца затмений чувство вдохновения и внутреннего "обновления". Амбициозные цели, которые ставят перед собой Козероги, на практике будут реализовываться с поразительной легкостью - главное не лениться. Также можно параллельно искать дополнительной строчки дохода, и тогда без особого труда можно будет заработать солидные деньги "на стороне".

Лев

Львы в августе 2019 почувствуют особое вдохновение, прилив сил и пробуждение внутренних ресурсов. Финансовые вопросы и дела для представителей этого знака Зодиака в первую половину августа должны выйти "в плюс" - это может выразиться в успешном завершении бизнес-проекта, сдачи заказа раньше срока и дополнительной премии от мастерски выполненной работы.

Для своих кошельков в этот период Львы могут получить даже больше, чем рассчитывали. Солидное пополнение бюджета напрямую зависит от приложенных ранее усилий в трудах.

Ранее астролог Тамара Глоба составила прогноз на август 2019 года для всех знаков Зодиака. Она выделила два знака - Скорпионов и Рыб, - которых, по ее словам, ждет успех в последний месяц лета.