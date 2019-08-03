Гороскоп на 4 августа 2019: кому астрологи прогнозируют успех

Сосредоточиться на работе в этот день будет сложно. Зато день идеален для общения и приятных знакомств.

Если на 4 августа вы не успели запланировать никаких важных дел, все правильно: по прогнозу астрологов, гороскоп на этот день мало подходит для чего-то важного и ответственного. Звезды будут настраивать на мечтательный лад, пробуждая фантазию и отвлекая внимание. Сосредоточиться на рабочих моментах в таком состоянии будет сложно, а сделать ошибку – дело нехитрое.

Зато этот день идеален для общения и приятных знакомств. Даже простые житейские радости – прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – могут принести вам незабываемое удовольствие, однако не переусердствуйте со сладким!, пишет 1001goroskop.ru.

Овен

Овен будет весь день стараться держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Недоразумений же обещает быть много. Окружающие, как назло, 4 августа вести себя нелогично и непоследовательно. Самое интересное, что у Овна получится проявить сдержанность. Но напряжение в душе останется и через день-другой способно прорваться в какой-то ссоре. Поэтому может, не надо копить напряжение, а сразу расставить все точки над «i»?

Телец

Все попытки свалить на Тельца какие-то дела, не входящие в круг его прямых обязанностей, ни к чему не приведут. Да и к обязанностям своим Телец будет склонен относиться не слишком ответственно. Зато 4 августа у Тельца настолько обострятся таланты дипломата, что эта ситуация едва ли ему повредит. День обещает пройти спокойно, а решение любых проблем с чистой совестью можно отложить на потом.

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Близнецы

У Близнецов может родиться грандиозная идея по поводу переустройства своего дома. Идея эта будет хороша, вот только воплощать ее в жизнь категорически не рекомендуется. 4 августа Близнецы не склонны переживать по поводу реалистичности своих замыслов, и в творческом порыве вполне могут замахнуться на снос несущей стены или как-то еще попрать все строительные нормы и правила.

Рак

Все мысли и планы Рака будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. И неважно, что эти идеи вряд ли когда-нибудь воплотятся в реальность. Ну и что? Помечтать, в конце концов, тоже бывает полезно. 4 августа обещает подарить немало счастливых минут тем Ракам, которые обладают творческой фантазией. Впрочем, и для других день будет довольно неплохой.

Лев

День 4 августа обещает пройти у Льва достаточно спокойно, но только спокойствие это будет кажущимся. На самом деле Льву просто захочется на время отмахнуться от проблем, связанных с финансами или отношениями. Иногда такая политика закрывания глаз бывает полезной, вот только не надо забывать, что сами проблемы при этом никуда не исчезают, и решать их все-таки придется. Но не завтра.

Дева

В душе у Девы будет бурлить если не котел, то, как минимум, котелок с противоречиями. С одной стороны, ей захочется быть сдержанной, с другой же – вряд ли это получится. Если Дева не хочет, чтобы у котла в его душе сорвало крышку, то ему не стоит пытаться загонять свои эмоции вглубь. 4 августа Деве лучше сразу сказать человеку в глаза все, что она о нем думает, чем пытаться замять ситуацию.

Весы

Звезды гороскопа 4 августа будут склонять Весы бездумно плыть по течению, не обращая внимания на разного рода проблемы и недоразумения. Даже от тех дел, которые требуют срочного вмешательства, тоже захочется отстраниться. Так до вечера Весы и будут находиться в этом счастливом безмятежном состоянии. Вечером же они могут с удивлением обнаружить, что проблемы сами собой не решились и никуда не исчезли. Рано или поздно решать их все равно придется.

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Скорпион

Скорпиону будет сложно удерживать в себе свои эмоции и желания. Прятать голову в песок и пытаться сдерживать свои порывы 4 августа вряд ли получится – чувства то и дело будут настойчиво напоминать о себе, так и норовя вырваться наружу. Лучшее, что можно в этот день посоветовать Скорпиону, – это найти своим чувствам какой-нибудь безопасный громоотвод. Иначе можно взорваться!

Стрелец

В душе у Стрельца романтичность самым чудесным образом будет уживаться с практичностью и расчетливостью. В каких бы облаках 4 августа не витал Стрелец, где-то в глубине его мозга будет сидеть внимательный бухгалтер с большими канцелярскими счетами. Этот бухгалтер и не позволит замечтавшемуся Стрельцу наделать больших глупостей.

Козерог

У Козерога есть хороший шанс обогатить и разнообразить свой внутренний мир. 4 августа неплохо потратить свободное время на общение с интересными людьми на форумах или в реале, завести новые знакомства. Это тем более полезно, что к чему-то другому, и особенно к активным действиям, день не располагает. Дела будут вызывать у Козерога апатию и продвигаться вяло. Так на что еще тратить время, кроме как на разговоры?

Водолей

Водолея будут то и дело одолевать острые приступы самоедства и самокопания. Мысли то и дело будут возвращаться к неутешительному вердикту: «надо было сделать иначе» и «сам виноват». Постарайтесь 4 августа не слишком увлекаться подобным самобичеванием. Достаточно просто сделать выводы на будущее, чтобы больше уже не возвращаться к этой теме.

Рыбы

В душе у Рыб проснется активный теоретик, однако разбудить практика у него не получится. Весь день Рыбы рискуют провести в бесконечных размышлениях на тему, что, как и в каком порядке им следует делать. Мыслей этих будет много, и все они будут на удивление хороши. Жаль только, осуществить хоть что-то из этих замыслов 4 августа вряд ли получится.