Стрельцы окажутся в центре внимания, а Скорпионов ждет приятная встреча: любовный гороскоп на август

Астрологи уверяют, что именно в этом месяце звезды благоволят ко всем влюбленным.

Август - прекрасное время для романтических встреч. Так считают астрологи, уверяя, что именно в этом месяце звезды благоволят ко всем влюбленным - семейным и тем, кто все еще находится в поиске своей второй половинки.

О том, как вести себя на свиданиях, на что обращать внимание при встрече и к чему приведут новые знакомства, рассказал победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов, передают "Факты".

Овны

Одиноким Овнам в августе звезды советуют не торопиться с выводами о людях. Особенно если речь идет о новых знакомствах. Даже, если вы очарованы с первого взгляда, есть большая вероятность впоследствии столкнуться с разочарованием в личной сфере. Семейным же знакам стоит чаще говорить со своим партнером по душам. Возможно, вы в упор не замечаете того, что любимый человек чем-то расстроен.

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Тельцы

Август сулит представителям знака Тельца немало приятных эмоций и встреч, связанных с личной сферой. Не исключено, что рабочая поездка одиноких представителей знака в конце концов закончится романтическим знакомством и даже свиданием. А обычный отдых на природе поможет семейным Тельцам обрести гармонию в отношениях с партнером.

Близнецы

Семейным Близнецам звезды советуют в августе избегать колких замечаний в адрес своего любимого человека. Просто именно в этот период партнер может уж слишком близко к сердцу принять ваши слова и глубоко обидеться. Одиноким же сердцам стоит уделить время своей внешности. Сходите в салон красоты и на шопинг — новая прическа или наряд будут очень кстати на романтическом свидании, которое сулит вам конец лета.

Раки

В этом месяце одиноким представителям знака может взгрустнуться оттого, что в их личной жизни нет никаких перемен. Но прежде чем поддаваться подобному сплину, надо повнимательнее осмотреться по сторонам. Скорее всего, вы просто в упор не замечаете претендента на ваше сердце. На самом дел, он уже давно оказывает вам знаки внимания, которые вы никак не можете разглядеть.

Львы

Энергетика августа будет подталкивать свободолюбивых Львов к романтике. И даже семейным представителям знака в какой-то момент может вдруг показаться, что жизнь с партнером превратилась в сплошную рутину. Совет звезд — не спешить обращаться с претензиями к любимому человеку. Просто надо постараться взять инициативу в свои руки и устроить спонтанное свидание.

Девы

Этот месяц для семейных Дев — прекрасное время, чтобы наконец решить с партнером спорные вопросы, которые вы подолгу откладываете на потом. Звезды обещают вам идиллию в отношениях, поэтому не стоит опасаться даже самых неприятных и болезненных тем. Одиноким же знакам стоит чаще выходить в свет — вас ожидает судьбоносное знакомство.

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Весы

В этот период звезды сулят Весам романтические путешествия. А потому, если вам пришлось поехать в незапланированную командировку, не спешите расстраиваться из-за ваших нарушенных планов. Судьба сама преподносит вам шанс изменить что-то в жизни. Возможно, именно вдали от дома вы встретите свою настоящую любовь.

Скорпионы

Звезды советуют семейным Скорпионам избегать обсуждения спорных бытовых вопросов с партнером именно в этот период. Есть риск, что из-за малейшего разногласия со своей второй половинкой может разгореться серьезный конфликт, который не так-то просто будет потушить. Одиноким же сердцам не стоит отказываться от спонтанных свиданий. Скорее всего, вы будете приятно удивлены итогом такой встречи.

Стрельцы

В августе семейным Стрельцам не стоит испытывать свои отношения на прочность, пытаясь вызвать ревность у партнера. Возможно, ваш любимый человек и так будет взволнован тем, что вы окажетесь в центре внимания противоположного пола. Но в то же время одиноким представителям знака эта ситуация сулит новые романтические знакомства. Так что не стоит замыкаться в себе. Направьте свою энергию на организацию какой-нибудь вечеринки.

Козероги

В этом месяце у семейных Козерогов может возникнуть немало поводов для конфликта с партнером. И один из основных — вопрос воспитания детей. Звезды советуют не забывать, что в этом случае наиболее эффективной является ваша с любимым человеком сплоченность. Одиноким же сердцам звезды советуют быть осторожнее с новыми знакомствами: есть вероятность разочарований. Поэтому не спешите соглашаться на встречу, даже если человек вам очень понравился с первого взгляда.

Водолеи

Этот период позволит семейным Водолеям вывести свои отношения на существенно новый уровень. Многие пары задумаются о совместной жизни или даже рождении детей. Одиноким же представителям знака стоит обратить внимание на новые знакомства в конце месяца: есть вероятность, что именно на них вы встретите свою судьбу. И старайтесь не пропускать ни одной вечеринки, где собираются ваши коллеги.

Рыбы

В этот период одинокие Рыбы могут подолгу раздумывать о былых любовных неудачах, пытаясь найти причину расставания в себе. Однако звезды советуют гнать от себя прочь плохие мысли и не заниматься самокопанием. Это очень характерно для представителей знака, но стоит все же забыть об этой черте характера, поскольку из-за самокопания можете упустить новую любовь.