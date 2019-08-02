Гороскоп на завтра для всех знаков: кому астрологи обещают удачу

3 августа день звезды гороскопа советуют потратить на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.

День склоняет к радикализму и крайностям, так что любое недовольство будет сопровождаться безапелляционностью суждений и нежеланием идти даже на малейший компромисс. Не то что переспорить, а даже договориться с кем-либо 3 августа будет крайне сложно. Впрочем, день может оказаться довольно продуктивным – достаточно направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.

Овен

3 августа Овен может с удивлением обнаружить в себе склонность к пуританству. В этот день его взгляды на правила приличия могут быть изрядно гипертрофированы. Двусмысленные шутки и грубые намеки (неважно, в чей адрес они направлены) будут вызывать у Овна раздражение и желание дать немедленный отпор. Так и до ссоры дойти недолго!

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Телец

3 августа Тельцу лучше пореже появляться на людях, особенно в больших компаниях. Увы, с одной стороны, в этот день вас будет тянуть на общение, с другой же – есть большой риск в разговорах незаметно втянуться в неприятное выяснение отношений. Самолюбие же Тельца 3 августа будет обострено настолько, что все это может надолго оставить в душе тяжелый осадок.

Близнецы

Чтобы этот день прошел у Близнецов позитивно, лучше всего подготовиться к нему еще с вечера и как минимум сделать в доме хорошую уборку. Ничто не будет 3 августа раздражать Близнецов сильнее, чем грязь и мусор в их квартире. Даже банальные крошки на столе 3 августа могут испортить Близнецам настроение на весь день, из-за чего и все остальные их дела пойдут кувырком. Чистота же, напротив, настроит Близнецов на позитивное течение дел.

Рак

3 августа Рака могут одолевать самые разнообразные вопросы, по значимости и по практической ценности сопоставимые с сакральным вопросом о смысле жизни. Если Рак не хочет провести целый день в бесполезных сомнениях и метаниях, ему лучше на время переключить свой мозг на что-нибудь более простое и практичное. А чтобы день совсем не пропал, не вздумайте 3 августа делать окружающим замечания! Только хуже будет.

Лев

3 августа Лев имеет все шансы найти ответ на сакраментальный вопрос: «Куда уходят деньги?». Жаль только, что одного ответа здесь мало. Неплохо было бы еще найти способ как-нибудь залатать эту утечку, пока она не превратила кошелек Льва в настоящую черную дыру. Вот только не надо 3 августа на этой почве выяснять отношения: шума и нервов от этого будет гораздо больше, чем толку.

Дева

3 августа Дева будет точно знать, что, кому и в каком порядке нужно делать. Окружающие же этого знать не будут, поэтому Деве придется увещевать, убеждать и доказывать им свою точку зрения. Отсюда и конфликты. Так может, и не нужно никому ничего доказывать? Без этого 3 августа день у Девы пройдет куда продуктивнее и спокойнее.

Весы

Лучшее, что могут сделать 3 августа Весы, – это посвятить день себе! Найдите время, чтобы сходить в фитнес-клуб, в косметический салон или в солярий. Неплохо было бы принять ванну с эфирными маслами. А вот в чужие дела 3 августа Весам лучше не впрягаться – ничем хорошим это не закончится.

Скорпион

3 августа центральное место в планах Скорпиона будет занимать поиск удовольствий. И не только духовных. Куда вероятнее, что с самого утра в голову Скорпиона будет то и дело закрадываться предательская мысль о том, чтобы съесть что-нибудь вкусненькое и отнюдь не полезное. Осторожнее! 3 августа и после3 августа дни представляют большую угрозу для вашей фигуры!

Стрелец

3 августа на протяжении дня Стрелец будет испытывать тягу разобраться со всеми назревшими, а также назревающими вопросами и проблемами. Главное, чтобы эта тяга случайно не перекинулась на выяснение отношений с кем-либо. Гораздо лучше использовать ее на то, чтобы привести в порядок накопившиеся дела. Заодно Стрельцу неплохо навести порядок в сумочке или в ящике своего стола – там 3 августа можно найти то, что считалось безвозвратно потерянным.

Козерог

3 августа главным врагом Козерога может стать его собственный язык! Не надо говорить окружающим в глаза все, что вы думаете. Даже если у вас нет намерений никого оскорбить, 3 августа вы можете случайно задеть чью-то больную струну. Говорить, что думаешь, – это, конечно хорошо. Но думать, что говоришь, тоже не мешает.

Водолей

3 августа самолюбие Водолея будет подвергнуто самым решительным испытаниям. День обещает быть наполнен большим количеством жарких споров. При этом у самого Водолея обострится сверхъестественная способность видеть оскорбительный намек даже там, где его и в помине не было. Если вы не хотите провести весь день в конфликтах, всеми силами увиливайте от спорных тем. И ни в коем случае не поддавайтесь соблазну расставить все точки над «i» в каком-либо важном вопросе.

Рыбы

3 августа Рыбам лучше не принимать важные, ответственные решения. Звезды гороскопа то и дело будут склонять их к принятию излишне радикальных мер, а это далеко не всегда хорошо. Именно поэтому 3 августа Рыбам полезно лишний раз все обдумать, прежде чем высказать свое мнение и тем более начать действовать. Впрочем, если какая-то ситуация давно назрела и требует решительных мер, это отличный день для того, чтобы взять быка за рога!