Астролог назвал благоприятные дни в августе

Как рассказала известный астролог из Киева Елена Осипенко, со 2 августа настает подходящее время для всяческих начинаний. Причем положительное влияние Меркурия на дела земные будет постепенно расти и достигнет своего максимума в сентябре.

Первого августа заканчивается неблагоприятный период ретроградного Меркурия, длившийся с 8 июля.

Как рассказала известный астролог из Киева Елена Осипенко, со 2 августа настает подходящее время для всяческих начинаний. Причем положительное влияние Меркурия на дела земные будет постепенно расти и достигнет своего максимума в сентябре. А продлится благоприятный период до 30 октября, пишут "Факты".

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"Особенно подходящая астрологическая ситуация настает для сделок по купле и продаже, оформления документов, ведения переговоров и других коммуникаций, - говорит Осипенко. - Также важно отметить, что первого августа в 6 часов 12 минут по киевскому времени произошла точная фаза новолуния в девятом градусе Льва. Два дня до и после этого события — это благоприятное время для определения планов на ближайший месяц. Следует знать, что в эти дни (два до и после новолуния) у многих людей (прежде всего с ослабленным здоровьем) ухудшается самочувствие, происходит упадок сил. Поэтому желательно в эти дни избегать физических и психологических нагрузок, стрессовых ситуаций. Словом, разумно расходовать свои душевные и физические силы.

Не только в этот период, а повседневно желайте людям добра. Поставьте внутри себя психологическую преграду чувствам неприязни, раздражения, обиды, злости, страха…