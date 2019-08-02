Гороскоп на сегодня: астрологи рассказали, что ждет знаки зодиака 2 августа

Логика сегодня будет превалировать даже в любви – день совершенно не подходит для романтических безумств.

Сегодня положение планет предполагает приоритет логики и прагматизма. День наделяет такими качествами, как рассудительность и трезвый расчет, эмоции же и чувства отступят на второй план.

Логика сегодня будет превалировать даже в любви – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений, пишет 1001goroskop.

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Овны

Если у Овна есть желание упрочить свои позиции и улучшить свой имидж в глазах окружающих (в том числе в глазах противоположного пола), то сегодня этого легче всего добиться, обратившись к высотам философии. Попробуйте в разговоре блеснуть своей эрудицией. Можно, к примеру, удивить окружающих удачной цитатой из Коэльо или Канта, а еще лучше – из какого-нибудь малоизвестного, но пафосного философа (поройтесь в Википедии). сегодня как никогда востребован интеллект.

Телец

2 августа в голове у Тельца то и дело будут рождаться разнообразные планы, касающиеся устройства и переустройства своего дома или дачи. Планы эти будут весьма конструктивны и разумны, но их может быть так много, что не факт, что у Тельца когда-нибудь дойдут руки до их осуществления. Если вы все-таки собираетесь претворить свои задумки в жизнь, то сегодня неплохо было бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. И проработать этот вопрос до конца.

Близнецы

Сегодня даже те Близнецы, которые не страдают излишней любовью к философии, могут почувствовать странную и неудержимую тягу к этой науке сотрясания воздуха языком. Идеи, которые будут приходить Близнецам в голову, сегодня будут казаться им блестящими и интересными. Однако ужу через пару дней они, скорее всего, покажутся им полной ерундой. Или, в лучшем случае, бесполезной игрой ума.

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Рак

В голову Рака 2 августа могут прийти любопытные мысли о том, как наилучшим образом и без лишних усилий улучшить свое материальное положение. Не факт, что эти планы удастся сразу же осуществить, но запомнить или даже записать их в золотую тетрадку обязательно стоит. Придет время, и они могут обернуться очень существенной прибылью. А вот что касается любви, то здесь сегодня Раку много думать вредно. Лучше действовать.

Лев

Сегодня Лев почувствует в себе удивительную способность решать любые сложные задачи максимально простым и эффективным способом. Ну а если решить сложную задачу не получится сходу, Лев просто предпочтет перешагнуть через нее, чтобы двигаться дальше. Может быть, это и не совсем правильно с точки зрения математики, зато с точки зрения эффективности – вполне.

Дева

У Девы сегодняшний день будет подчинен четкому распорядку, не предполагая особенных потрясений. Вообще, этот день будет похож на схему, старательно вычерченную под линейку: вряд ли какие-то обстоятельства помешают вашим намеченным делам и планам. В то же время, скучным день тоже быть не обещает. Что-нибудь интересное произойдет обязательно.

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Весы

Окружающим может казаться, что Весы умничают и несут несусветную ерунду. Больше того, иногда это будет казаться и самим Весам! Между тем, рациональных зерен в их рассуждениях будет достаточно много. Просто именно сегодня Весы будут склонны все усложнять и формулировать свои мысли излишне витиевато.

Скорпион

2 августа весь день у Скорпиона может уйти на обдумывание различного рода идей и планов. Планы могут быть самыми разными, начиная от мыслей по переустройству дома и заканчивая идеями по переустройству Вселенной. Некоторые из них будут выглядеть впечатляюще, однако на их реализацию времени все равно не останется. Может, оно и к лучшему?

Стрелец

Сегодня лучшим решением для Стрельца будет заняться чем-нибудь интеллектуально-полезным. По крайней мере, именно это будет получаться у вас лучше всего. Да и удовольствия от таких занятий сегодня будет немало. Если лень решать задачки или читать умные книги, можно просто сходить в музей, на какую-нибудь экскурсию или хотя бы по Википедии побродить.

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Козерог

Ничто 2 августа так не будет раздражать Козерога, как прописные истины, озвученные кем-либо. Любая банальщина будет выглядеть в его глазах неуместной и глупой. Окружающие же, по мнению Козерога, как назло, то и дело будут балансировать между глупостью и банальностью. Единственное, что сегодня будет наполнять Козерога оптимизмом, так это его собственный интеллект. Ну а если окружающие с этим не согласны, это их проблемы.

Водолей

Сегодня главный секрет успеха Водолея кроется в простоте. Жаль только, что сам Водолей будет склонен думать иначе, рискуя увлечься излишне сложными схемами и планами. Вообще любой вопрос сегодня Водолей будет усложнять до такой степени, что рискует заблудиться в собственных мыслях. Пользы от этого не будет никакой. Ну а главное, не нужно искать сложных объяснений поведению окружающих – поверьте, все гораздо проще, чем кажется.

Рыбы

Рыбы 2 августа могут почувствовать в себе необъяснимую любовь к математике. Задачи, которые в другой день показались бы им скучными и вызывающими зевоту, будут не только решаться легче обычного, но и доставлять интеллектуальное удовольствие. Быть может, сегодня вы и не стяжаете славу великого математика, но заняться чем-то умственно-полезным явно не помешает. Хотя бы на уровне разгадывания кроссворда.

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