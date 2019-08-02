Откроются новые перспективы и возможности: астролог составил прогноз на неделю

В августе личные цели, устремления и интересы будут доминирующими, считает Влад Росс.

Известный украинский астролог Влад Росс составил гороскоп на 1-7 августа.

По его словам, первый же день месяца, то есть 1 августа, пройдет под новолунием. В связи с этим вышеперечисленным в период с 1 по 7 августа возможны новые удачные решения с хорошими перспективами, передает "Главред".

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"Первый день августа отлично подойдет для того, чтобы определиться с тем, чем заниматься в будущем, поставить перед собой цели и продумать планы. Активной будет энергия развития, особенно – индивидуального, поскольку планеты выстроятся в знаке Льва, а Лев – большой эгоист и индивидуалист. То есть время отлично подойдет для личностного роста, работы над собой, повышения квалификации и обретения новых навыков", - отметил астролог.

Влад Росс предупредил, что с 1 по 7 августа могут быть неожиданные легкие повороты судьбы:

"В это время всегда будет срабатывать известное правило: на ловца и зверь бежит. Проявится очень большой потенциал. Отовсюду будут приходить новости".

Также в этот период легко будут заключаться соглашения и достигаться договоренности, уточил астролог.

"Так, если люди или государства долго время не могли прийти к согласию по определенному вопросу (как, например, Украина и Россия не могут договориться о мирном урегулировании ситуации на Донбассе), именно в эти дни внезапно будут складываться такие обстоятельства, которые будут прояснять ситуацию и давать понимание дальнейшего пути выхода из кризиса", - сказал Росс.