Гороскоп на сегодня: астрологи рассказали, что ждет знаки зодиака 31 июля

Вечером новолуние во Льве принесет сюрпризы и приключения.

Утром 31 июля Луна в Раке «без курса» дает время отпустить прошлое и отдохнуть. По словам астрологов, это не лучшее время для новых начинаний и важных дел.

А уже вечером новолуние во Льве принесет сюрпризы и приключения. Это отличное время для веселья, смены имиджа и неожиданных подарков. Начинания дадут импульс на несколько недель вперед, сообщает "Оракул".

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Овен

Вы проведёте эту среду более продуктивно, чем вчерашний день. В первой половине дня Вы завершите свой текущий проект, и Вам сразу же будет поручена новая работа от высшего руководства. Ознакомившись с этой задачей, Вы поймёте, что Ваш босс доверил Вам проект, который может стать настоящим прорывом в Вашей карьере. Вы немедленно возьметесь за это дело, вдохновлённые и гордые за себя.

Телец

Сегодня Вы будете слишком много говорить о себе и откажетесь выслушивать проблемы Ваших близких. Не ведите себя так, а иначе Вы рискуете потерять уважение от людей, которые очень ценят Вас. В очередном разговоре со своей половинкой забудьте о себе и спросите, как чувствует себя Ваш партнёр и поинтересуйтесь его успехами на работе.

Близнецы

Сегодня вы поставите перед собой цель подружиться с одним высокопоставленным человеком, чтобы воспользоваться его связями для продвижения Вашей карьеры. В процессе общения Вы поймёте, что этот человек уже привык, что окружающие хотят подружиться с ним только из-за корыстных целей. Он не ответит «да» или «нет» на Ваш запрос о помощи. Однако, по его недовольному выражению лица Вы поймете, что он Вам не поможет.

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Рак

Не стоит прибегать к серьезным изменениям в Ваших отношениях. Просто поменяйте своё отношение к Вашей половинке. Вы должны признать, что Ваш партнер взрослый и независимый человек, который имеет право на свое личное мнение. Он не ребёнок, за которым нужно следить и приказывать, что делать.

Лев

Сегодня Вам придётся выдержать очень сложный разговор с родителем Вашей половинки. Этот человек будет деликатен и тактичен в своих словах, но вы всё равно сильно разозлитесь. Разговор касается Вашей половинки. Вы притворитесь, что приняли всё к сведению, но даже не поделитесь этим разговором с Вашим партнёром, посчитав его пустой тратой времени.

Дева

Сегодня Вы пересечётесь со своим бывшим партнёром и в Вас проснутся ностальгические чувства. Вы долго будете бороться с этими мыслями. Бессонная ночь в раздумьях приведете к решению, что Вам нужно обязательно потушить эти вновь вспыхнувшие чувства, чтобы не навредить Вашим нынешним отношениям.

Весы

Сегодня Вы станете лидером одного очень сложного проекта. Не подведите босса и выполняйте Ваши обязанности как никогда хорошо. С первых минут совместной работы Ваши подчиненные осознают, что отныне Вы для них строгий руководитель, а не тот веселый коллега, с которым они обсуждали последние новости. Заставьте этих людей уважать себя, и это станет ключом к Вашему успеху.

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Скорпион

Сегодня Вы захотите поменять в себе абсолютно всё: начиная с внешности и заканчивая Вашей деятельностью. Вы отправитесь в Интернет искать новую работу в тех сферах, что востребованы в Вашем городе. Но изучив рынок труда Вы обнаружите, что Ваше текущее место работы - самый перспективный вариант, а другие вакансии не такие многообещающие или высокооплачиваемые.

Стрелец

Сегодня у Вас появится возможность сбежать из стен офиса и поработать за его пределами. Вы добьётесь отличных результатов выполняя поручения босса. Он похвалит Вас за работу и предложит выполнять подобные поручения чаще (а может переведёт Вас на более высокую должность, и Вам не придётся сидеть в офисе целыми днями).

Козерог

Вы узнаете, что штат Вашей компании сокращается. Вы сильно испугаетесь сокращения и начнёте искать другие варианты работы. В Интернете Вы найдёте одну статью, которая побудит Вас создать свой собственный проект. Когда Вы проработаете детали, окажется, что Ваш проект очень перспективен и вскоре начнет приносить Вам стабильный независимый доход.

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Водолей

Не тратьте силы и время на общение с глупым человеком. Скорее всего речь идёт о Вашем соседе, от которого просто так не отделаешься. Вы найдёте причину избежать разговора, но он частенько будет нервировать Вас своими визитами и пустой болтовнёй. Сделайте все, чтобы он как можно реже навещал Вас.

Рыбы

Сегодня Вас ждёт утомительное собеседование. Если Вы действительно хотите заполучить эту вакансию, ведите себя как настоящий профессионал и не забывайте много улыбаться. Сделайте несколько комплиментов Вашему новому боссу, будьте очаровательны и милы с ним. Старайтесь льстить, но не слишком открыто. У Вас есть все шансы заполучить это место.

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