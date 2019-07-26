Гороскоп на 27 июля 2019: кому астрологи обещают удачный день

Больше позитива, отдыха и общения с друзьями – рецепт от астрологов, как лучше провести этот день.

Гороскоп на 27 июля, по прогнозам астрологов, не очень подходит для того, чтобы проявлять терпение и усидчивость. Поэтому бухгалтерам, программистам и всем, чья работа требует внимательности, придется нелегко. Чтобы в работу не закралась ошибка, придется действовать по формуле: «Сто раз отмерь ...». Вообще логика отступит на второй план, а работоспособность – на третий. День чреват раздражительностью, конфликтами и невнимательностью. Принимать в этот день важные решения или делать крупные покупки – значит навредить себе.

Рецепт удачного дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями, пишет 1001goroskop.

Овен

Активность Овна будет не всегда уместна – ее результат может оказаться прямо противоположным тому, который он хотел получить. Однако Овен способен действовать энергично даже там, где лучше было бы отступить. Попытка влезть в чужие дела, «переломить» ситуацию через колено могут причинить Овну вред. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему снизить свою бурную деятельность 27 июля до минимума.

Телец

День может не лучшим образом сказаться на фигуре Тельца: ему будет сложно хоть в чем-то себе отказать! Съесть шоколадку? Купить новые туфли? Ответ на эти вопросы 27 июля для Тельца один: «Конечно!». Он будет далек от того, чтобы экономить на удовольствиях. Звезды гороскопа советуют Тельцу хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе ему напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах.

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Близнецы

День наделяет Близнецов огромными запасами скрытой энергии! Если она вырвется наружу, то способна сокрушить любую преграду, а если нет, то спокойно уйдет, как вода в песок. Какой из этих сценариев реализуется, зависит от ситуации, что будет складываться 27 июля. Если от Близнецов потребуется совершить трудовой подвиг, они почувствуют в себе первобытную силу, будто внутри у них проснулся настоящий вулкан!

Рак

От Рака бессмысленно требовать самоорганизации и дисциплины: эти слова для него пустой звук. Возможно, он и хотел бы внести в свою жизнь больше порядка, однако между словами «хочу» и «могу» у него лежит пропасть, которую у Рака нет сил преодолеть. Поэтому Раку ничего не остается, кроме как принять себя таким, как есть. Звезды гороскопа советуют ему 27 июля расслабиться и плыть по течению: завтра решает не он, решают за него.

Лев

Фантазия Льва заработает на пятерку с плюсом! Особенно если обстоятельства его подстегнут, требуя от него быстрых и нестандартных решений. Если же мысли Льва будут течь сами по себе, они могут остаться лишь мечтами. Поэтому для самого Льва лучше, если 27 июля жизнь поставит перед ним пару-тройку сложнейших задач. Ломая голову над ними, Лев имеет шанс превзойти самого себя!

Девы

Не лучший день для Девы: слишком многое ее может раздражать и выводить из себя. Дела будут продвигаться с пробуксовками, окружающие способны демонстрировать непонимание и лень... Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Дева будет недовольна не только другими, но и самой собой. Лишь собрав в кулак всю свою волю, она сможет заставить себя выполнять элементарные обязанности – и то будет делать это без фанатизма, кое-как.

Весы

Весам может казаться, что окружающие издеваются над ними – настолько медлительными, неорганизованными и несообразительными они могут выглядеть в их глазах. В течение дня это будет раздражать Весы, однако они готовы умело скрывать свое раздражение до тех пор, пока их не выведет из себя чей-нибудь вопиющий поступок. Если такое произойдет, окружающим можно лишь посочувствовать: выпущенный на свободу гнев Весов будет ужасен, как атомный взрыв!

Скорпион

Достижения Скорпиона будут во многом зависеть от того, с какой ноги он встал с кровати утром. А точнее, в каком именно настроении он проснулся. Хотя его энергия не фонтанирует во все стороны, однако, ее запас очень и очень велик. А уж в какое русло будет направлена вся эта могучая сила, зависит от позитивного или негативного настроя Скорпиона. Если он выберет позитив, то не пожалеет: с его помощью 27 июля он способен творить чудеса!

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Стрелец

Стрельцу будет трудно стряхнуть с себя дремоту! Но, даже выбравшись из цепких объятий сна, он вряд ли сразу возьмется за дела. День склоняет Стрельца к главному делу на 27 июля – ничегонеделанию. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что такая приятная тактика ему не повредит. Посмотрите фильм, поиграйте в пасьянс, назначьте приятную встречу. Проведите этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно для себя!

Козерог

Козерог будет находиться в режиме строгой экономии – это касается экономии не только денег, но и жизненных сил. День не наделяет его активностью, наоборот – Козерог может чувствовать упадок энергии, что не лучшим образом отразится на его мыслях и делах. Поэтому 27 июля окружающим не стоит пытаться побудить его на какие-то крупные проекты. Как бы Козерог не старался, у него все равно вряд ли получится преодолеть свое состояние.

Водолей

Водолей будет настроен использовать самый простой путь к сердцу окружающих, то есть деньги. Он может выступить спонсором вечеринки, совместного похода в кино или еще какого-либо мероприятия. 27 июля Водолей даже готов щедро поделиться своими ненужными вещами или дать кому-то деньги в долг. Впрочем, все это он будет воспринимать не как бессмысленные траты, а как вложение капитала. Вложения в свой статус и уважение людей.

Рыбы

Рыбы весь день будут чувствовать себя не в своей тарелке. И это несмотря на то, что много дел могут продвигаться вполне неплохо и без их участия. А вот все то, к чему Рыбам захочется приложить руку, окажется под ударом: даже элементарное дело 27 июля они способны безнадежно запороть. Поэтому им лучше расслабиться и ничего не делать вообще. Впрочем, в этом есть и свои плюсы – день предоставляет Рыбам отличный повод отдохнуть.