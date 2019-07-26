Гороскоп на 26 июля 2019: кому астрологи сегодня прогнозируют успех

День обещает быть удачным, если к любому делу подходить четко и прагматично.

В пятницу, 26 июля, звезды гороскопа, по прогнозам астрологов, на первое место ставят такие качества, как четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте, стоит ли его делать. Ведь, возможно, и браться за него не стоит? Так же и окружающие вас люди в этот день в любом вопросе будут искать свой интерес. Подвигнуть их на какое-либо действие просто так, из чистого альтруизма, вряд ли получится.

Поэтому, старайтесь 26 июля предельно четко формулировать свою мысль: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе – никто для вас и пальцем не пошевелит, пишет 1001goroskop.

Овен

В Овне проснется настоящий бухгалтер! Он сумеет к любой проблеме подойти с ясной головой, прогнав эмоции. Это замечательный день для того, чтобы провести ревизию семейного бюджета, спланировать расходы на будущее и подумать, как увеличить доход. Впрочем, практический подход овен будет демонстрировать и во всех других сферах, даже в любви, заменив язык чувств на язык строгих фактов и цифр.

Телец

Грани между уверенностью и самоуверенностью Тельца будет практически не видны. По крайней мере, окружающим. Сам Телец может считать, что он просто делает дело, нацелен на результат и требует того же от всех, находящихся рядом. Однако со стороны ценные указания Тельца могут походить на кнут надсмотрщика, а его прямота по поводу и без – на беспощадную критику. Тельцу следует умерить свой пыл, иначе так и до бунта недалеко.

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Близнецы

Близнецы могут демонстрировать упадок сил и нежелание концентрироваться на каких-то деловых вопросах. Даже при желании они вряд ли сумеют проявить инициативу, поэтому звезды гороскопа советуют им не напрягаться. Если ситуация потребует от Близнецов активных действий, им стоит присмотреться к людям вокруг: кто-то из них точно знает, что делать, и не прочь поруководить. Близнецам же полезно позволить немного собой покомандовать.

Рак

Звезды гороскопа советуют Раку выбирать нестандартные пути: традиционный подход к делам не даст нужных результатов. Творчество – это умение мыслить не так как все, и оно пригодится Раку даже в практических вопросах. Придумать хитрый рабочий план, превратить разговор с начальником в театральную постановку – Рак будет способен на самые невероятные, непредсказуемые ходы. Его изобретательность и креатив не знают границ!

Лев

Мысли Льва будут постоянно вертеться вокруг неотложных дел. Даже на отдыхе, в кругу близких, мысль о том, как решить ту или иную проблему, не будет давать ему покоя! Из-за этого бедный Лев способен буквально разрываться между делами и домом; с работы он может украдкой звонить домой, из дома – на работу. Его усилия не будут напрасными: бурная деятельность Льва окажется на редкость успешной и продуктивной.

Дева

У Девы будет огромный потенциал! День наделит ее активностью, творческой жилкой и практичной смекалкой. Такой великолепный коктейль, но в правильных пропорциях, поможет Деве за две секунды справиться с любой задачей – даже нестандартной. Дева способна придумать элегантные и остроумные решения проблем, к которым окружающие (или даже она сама) долгое время не могли подступиться!

Весы

Весы разгонятся так, что остановиться станет для них целой проблемой! Их мозг, как и весь организм, будет работать в форсированном режиме, выкладываясь по максимуму. Из-за этого окружающие могут казаться Весам сонными мухами. Не удивительно, что Весы будут пытаться их подгонять, пользуясь при этом не очень деликатными методами.

Скорпион

Обстоятельства будут поторапливать Скорпиона, буквально подталкивая в спину. Даже если быстро действовать и принимать решения не его стиль, Скорпион сумеет приспособиться к новому ритму. Ключом к этому станет волшебное слово «надо» – 26 июля Скорпион склонен очень серьезно относиться к своим обязанностям. Впрочем, несмотря на суету, Скорпион будет чувствовать себя как никогда полезным и нужным. То есть практически счастливым.

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Стрелец

Стрелец будет готов подумать о своем будущем. Не помечтать, витая в облаках, а конкретно решить, куда двигаться дальше. Планы Стрельца будут отличаться четкостью и вниманием к мелочам, а потому их претворение в жизнь – всего лишь вопрос времени. Единственное «но»: Стрельцу 26 июля не следует забывать и о настоящем, точнее – о людях, находящихся вокруг. Не стоит донимать их придирками и ворчанием.

Козерог

Меньше всего Козерога будет волновать чужое мнение – по крайней мере, именно так он себя будет вести. Звезды гороскопа наделяют его уверенностью, что он делает все как надо, а окружающие с их советами лишь мешают. Поэтому 26 июля Козерогу не стоит попадаться под горячую руку – в момент занятости в пылу он способен высказать все, что считает нужным. А вот спросить его мнение можно и даже приветствуется: Козерог будет доволен.

Водолей

Отличный день для того, чтобы Водолей подумал о будущем! Впрочем, для начала ему надо доделать текущие дела, которые висят над ним, мешая двигаться дальше. Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Водолея окажется работа по дому. Ну а, приведя в порядок пространство вокруг, можно начать приводить в порядок свои идеи и планы. 26 июля не бойтесь рисковать! Поставив перед собой цель, Водолей поймет, как ее достичь.

Рыбы

Рыбы способны для любой проблемы найти десяток возможных решений, а потом выбрать то, которое окажется самым эффективным и простым. Мозг Рыб будет работать точно, как швейцарские часы, а руки – аккуратно, как у кассира в швейцарском банке. Для Рыб это идеальный день для решения любых вопросов, кроме тех, где нужно проявить тактичный подход. Чем-чем, а швейцарской дипломатичностью они 26 июля отличаться не будут!