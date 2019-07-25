Гороскоп на август: астролог назвала два знака Зодиака, которых ждет успех

Среди счастливчиков августа - Скорпионы и Рыбы.

Астролог Тамара Глоба составила прогноз на август 2019 года для всех знаков Зодиака.

Она выделила два знака - Скорпионов и Рыб, - которых, по ее словам, ждет успех в последний месяц лета, передает Daylihoro.

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Скорпион

Удача представителей этого знака Зодиака будет напрямую зависеть от их открытости и готовности к позитивным переменам.

В грядущeм месяце гороскоп обещает Скорпионам прилив жизненных сил, неожиданные и счастливые встречи и гармонию в отношениях. Астролог советует не упускать момент и не сидеть дома без необходимости.

Рыбы

Рыбы, обладающие невероятной харизмой и очарованием, получат фактически все и сразу в августе 2019 года. Благодаря позитивной энергетике периода, представители этого знака смогут улучшить все свои положительные качества и ощутить прилив энергии.

В это время не бойтесь буквально смотреть по сторонам и ловить многочисленные шансы воплотить в жизнь свои желания.

Ранее астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которым повезет до конца лета.