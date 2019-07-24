Астролог рассказал, что ждет каждый знак Зодиака до конца июля

Появился прогноз астролога Павла Глобы до конца июля.

Если для кого-то первая половина года была не из легких, то вторая станет обязательно счастливой, говорит астролог Павел Глоба.

По его прогнозу, те знаки, кто стойко переносил все трудности, получат заслуженную награду, сообщает "Диалог.UA".

Овен

Удача будет на вашей стороне, причем до такой степени, что вам обязательно нужно начать участвовать в викторинах и конкурсах — если вы проявите традиционную для вас смелость, то результаты будут просто великолепными.

Телец

Настало время для того, чтобы обустроить жилье и позаботиться о то, чтобы вы жили в состоянии уюта и комфорта – постарайтесь сделать свое жилище как можно более удобным и приятным.

Близнецы

Трудностей у Близнецов будет достаточно много, но это задачи совершенно иного типа – их преодоление станет началом для вас совершенно новой жизни, которую вы давно уже ждёте и совершенно точно заслужили.

Рак

Финансовых проблем у представителей этого знака будет достаточно много, но когда вы будете, находясь в состоянии направления, искать ответы на финансовые вопросы, то сможете открыть совершенно новый потенциал и реализовать его.

Лев

Вас ждет появление очень сильной мотивации, заряд энергии и возможность воплотить свои даже самые долгожданные планы – вы заслужили возможность прыгнуть выше своей головы.

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Дева

Вы сможете ощутить спокойствие и то, насколько все начало идти по ранее задуманному плану – теперь вы будете получать награды за то, насколько хорошо трудились в течение всего года.

Весы

Вы почему-то начали забывать о своих планах и проектах, в чем нет совершенно ничего хорошего. Теперь для вас наступает благоприятный период, так что не упустите возможность взяться за дело.

Скорпион

Настало время максимально вложиться в деловую сферу – когда есть простор для таких великолепных достижений, то странным будет отказываться от невероятных перспектив, открывающихся перед вами.

Стрелец

Впереди у вас успех и большие достижения, но они начнутся только после того, как вы решите, в каком направлении все-таки работать — интересны вам любовь или карьера.

Козерог

Даже если впереди у вас достаточно опасные ситуации, не стоит опускать руки и отчаиваться – через трудности вы будете продвигаться к большим достижением и сможете достигнуть истинной свободы.

Водолей

Только вы отвечаете за свое счастье и давно пора бы уже это понять.

Рыбы

Подумайте о здоровье и отвлекитесь от всего другого – вам пора взять себя в руки и начать серьезную работу над улучшением состояния вашего тела.