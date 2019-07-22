Астролог назвал четыре знака Зодиака, которых ждут неудачи на этой неделе

В целом неделя обещает быть довольно благоприятной, но всегда есть вероятность того, что что-то пойдет не так.

Появился гороскоп астролога Павла Глобы на неделю с 22 по 28 июля 2019 года.

Астролог назвал знаки Зодиака, которым будет непросто в этот период. Это - Овны, Девы, Скорпионы и Козероги, передает SlovoFraza.

Овен

23 и 24 июля звезды станут на деструктивный путь, поэтому в эти два дня может настать период семейных неурядиц и личностных проблем. Восстановится позитивная обстановка уже в четверг. Астролог советует не перекладывать ответственность на чужие плечи, быть трудолюбивыми и спокойными.

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Дева

У Дев начинается период, когда стоит быть умеренно активными и проявлять как можно больше терпения, осторожности в общении. Наживать новых врагов астролог категорически не советует, поскольку это может очень плохо сказаться на будущих успехах в любви, в делах, на работе. Не нужно слишком спешить — лучше продумывать каждый свой шаг. В самые благоприятные дни, которыми станут 26 и 27 июля, Девам стоит задуматься над тем, как привлечь удачу и везение в свою жизнь.

Скорпион

В любви и взаимоотношениях Скорпионов ожидают большие неприятности, если те позволят выйти наружу своей ревности и негативным эмоциям. Тем, кто находится в отношениях, желательно дать второй половинке больше свободы, уделить ей побольше позитивного внимания, сделать комплимент, преподнести подарок.

Козерог

У Козерогов неудачным может стать начало недели. Во вторник звезды будут очень деструктивными, поэтому возможны ссоры и скандалы в семье и на работе. Основное внимание стоит уделить именно семейным делам, а уже потом фокусироваться на личных проблемах и работе.

Ранее астрологи рассказали, что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 22-28 июля.