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Астролог назвал четыре знака Зодиака, которых ждут неудачи на этой неделе

19:23, 22 июля 2019
Астрология
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Гороскоп сулит неудачу 4 знакам Зодиака / фото из открытых источников

Астролог назвал знаки Зодиака, которым будет непросто в этот  период. Это - Овны, Девы, Скорпионы и Козероги, передает SlovoFraza.

Овен

23 и 24 июля звезды станут на деструктивный путь, поэтому в эти два дня может настать период семейных неурядиц и личностных проблем. Восстановится позитивная обстановка уже в четверг. Астролог советует не перекладывать ответственность на чужие плечи, быть трудолюбивыми и спокойными.

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Дева

У Дев начинается период, когда стоит быть умеренно активными и проявлять как можно больше терпения, осторожности в общении. Наживать новых врагов астролог категорически не советует, поскольку это может очень плохо сказаться на будущих успехах в любви, в делах, на работе. Не нужно слишком спешить — лучше продумывать каждый свой шаг. В самые благоприятные дни, которыми станут 26 и 27 июля, Девам стоит задуматься над тем, как привлечь удачу и везение в свою жизнь. 

Скорпион  

В любви и взаимоотношениях Скорпионов ожидают большие неприятности, если те позволят выйти наружу своей ревности и негативным эмоциям. Тем, кто находится в отношениях, желательно дать второй половинке больше свободы, уделить ей побольше позитивного внимания, сделать комплимент, преподнести подарок. 

Козерог

У Козерогов неудачным может стать начало недели. Во вторник звезды будут очень деструктивными, поэтому возможны ссоры и скандалы в семье и на работе. Основное внимание стоит уделить именно семейным делам, а уже потом фокусироваться на личных проблемах и работе.

Ранее астрологи рассказали, что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 22-28 июля.

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Теги: #астролог#Гороскоп