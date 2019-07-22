Гороскоп на июль: астролог прогнозирует успешный период - что нужно сделать

Астролог составил гороскоп на неделю, 22-28 июля.

Дни с 22 по 28 июля можно назвать наиболее успешными в июле.

По словам астролога Влада Росса, в этот период станет возможным выход из кризисов и трудных ситуаций, передает "Главред".

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"Наконец перестанет ощущаться влияние затмений. Сложится благоприятный тригон между Марсом и Юпитером", - отметил Росс.

Эксперт назвал эту неделю лучшей для того, чтобы реализовать свои амбиции и достигать важных целей.

"Нас будет ждать удача, расширение возможностей и будет много энергии", - сказал он.

Росс рекомендует в этот период отправляться в дальние путешествия. Разве что, исключением может стать 27 июля, когда могут возникнуть некоторые сложности.

Также неделя будет благоприятной для проведения любых операций, лечения.

Напомним, ранее Влад Росс составил гороскоп на июль и рассказал, каким знакам повезет, а какие наоборот попадут в немилость к звездам.