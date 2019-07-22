Какой будет коалиция и кто станет премьером: астролог дал прогноз после выборов в Раду

По словам астролога, в новой Раде мало что будет решаться – все важные решения будут приниматься в Офисе президента.

Из-за того, что для проведения досрочных парламентских выборов в Украине была выбрана неблагоприятная дата, новоизбранная Верховная Рада может быть распущена досрочно, да и эффективность ее работы вызывает вопросы.

Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"Наилучшей датой для проведения выборов было бы 4 августа, когда Меркурий находился бы в директном движении, и звезды в целом сулили бы нормальную работу Рады на протяжении всех пяти лет. По причине неверно подобранной даты и явка составила менее 50%, а низкая явка впоследствии может формально быть использована как причина для сомнений в том, что парламент легитимен", - отметил астролог.

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"К тому же, 21 июля Меркурий находился в ретроградном движении, а все, что делается при таком положении Меркурия, никогда не заканчивается в должный срок, а срывается. Потому никогда подписание важных договоров и документов, проведение знаковых мероприятий не назначаются на дни, когда Меркурий ретрограден. Потому можем ожидать, что через полтора-два года может возникнуть серьезный парламентский кризис либо конфликтные ситуации, которые приведут к досрочным парламентским выборам", - добавил он.

По этой причине, по словам Росса, любая коалиция в новом парламенте может оказаться недолговечной.

"Прогнозирую, объединятся и будут действовать сообща Слуга народа и Голос Вакарчука. Батькивщина Тимошенко также может быть принята в коалицию, но на правах "младшего брата" и без важных постов для членов Батькивщины. Пока что звезды указывают на то, что Юлии Владимировне вряд ли "светит" премьерское кресло, потому что новые лица едва ли захотят брать старого политика в команду для руководства страной. Потому я склонен думать, что Слуга народа и Голос разыграют коалицию на двоих, плюс мажоритарщики. Ведь результат по мажоритарным округам, несмотря на все не особо радужные социологические прогнозы в этой части для Слуги народа, может пропрезидентскую политическую силу приятно удивить – у нее может оказаться достаточно "штыков", чтобы создать коалицию без старых политиков. Новички справятся и сами", - объяснил эксперт.

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По его прогнозам, Дмитрий Разумков вполне способен возглавить парламент.

"А вот премьер-министра Украине назначит Госдеп США. В этом вопросе мало что будет зависеть от Владимира Зеленского – тут будет Америка задавать правила игры. Скорее всего, премьером станет Владислав Рашкован, Близнецы по знаку Зодиака, в гороскопе которого очевиден звездный час, и он связан с МВФ", - заявил Росс.

Вообще, в новой Раде мало что будет решаться – все ключевые и важные решения будут приниматься в Офисе президента, считает астролог.

"Парламент станет ручным, плюс во многом страна будет управляться из Вашингтона. Ведь что партия Вакарчука связана с американскими деньгами, что Зеленский зависит от кредитов МВФ и долгов, которые Украина должна выплатить фонду", - заявил он.

Росс прогнозирует, что Петр Порошенко не будет иметь никакого влияния в новой Раде. "Если таки будет снята депутатская неприкосновенность (а вероятность этого очень и очень высока), насколько я знаю, Запад уже побеспокоился о том, что Порошенко будет защищен от уголовных наказаний, "крыша" на Западе у него есть. А против него будет много уголовных дел", - сказал эксперт.

Пророссийская партия Оппозиционная платформа – За жизнь, по мнению Росса, станет в Раде символической маргинальной группировкой, заинтересованным только в подрыве экономики Украине и работы парламента.

"ОПЗЖ будет делать все, чтобы с 1 января прекратились какие-либо поставки (транзит) российского газа через украинскую ГТС. Они сделают все, чтобы уничтожить экономику нашей страны. Таким образом, они хотят доказать, что при Зеленском ничего хорошего не будет. А посредством телеканалов, которые скупает якобы Медведчук, а на самом деле – Кремль, будет идти ожесточенное мочилово Зеленского и его команды, а также будет насаждаться культ личности Путина в Украине. NewsOne, ZiK, скоро – Интер и другие станут рупорами Кремля уже в ближайшее время. Они полностью подчинены России, это – каналы Путина, а не Медведчука. Я против закрытия СМИ, но если Зеленский не прикроет эти вредные каналы, то его рейтинг через полгода будет такой же, как у Порошенко, не зависимо от его действий", - резюмировал он.